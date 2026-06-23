Walter Raudales afirma que el Ejecutivo gobierna para los ricos, y la gente lo sabe

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente del Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIS), Walter Raudales, sostiene que la administración Bukele “gobierna para los ricos”, y que la población ya se dio cuenta, por eso ya hay manifestaciones de descontento que irán “creciendo”.

El escritor y analista político Raudales insistió que el Gobierno del presidente Nayib Bukele gobierna para los ricos y muestra desinterés por los pobres.

Durante la entrevista en Encuentro con Julio Villagrán, Raudales desarrolló tres tesis que, a su juicio, explican el momento político que vive El Salvador: la primera, que el Ejecutivo favorece principalmente a los sectores con mayores recursos económicos, “los ricos”, y, segundo, que la ciudadanía ha comenzado a cuestionar el discurso oficial. Y, tercero, dijo Raudales, que la actual administración está “alejada de las manos de Dios”.

Según el analista, una de las principales evidencias de esta situación es la diferencia en la respuesta estatal ante diversos problemas sociales. Raudales comparó la rápida intervención gubernamental tras los daños registrados en un complejo habitacional de la colonia Escalón con la falta de soluciones definitivas para comunidades afectadas por inundaciones y otras emergencias en sectores populares.

“Cuando se observan las prioridades del Gobierno, se percibe una atención inmediata hacia sectores con mayores recursos, mientras muchas comunidades siguen esperando respuestas a problemas históricos”, manifestó, y puso como ejemplo las históricas inundaciones en la colonia Santa Lucía, de Ilopango, en San Salvador Este, o las de Santa Ana, en el occidente del país.

Este gobierno responde pronto a los ricos, pero no atiende los compromisos con los trabajadores. Raudales señaló que continúan acumulándose denuncias de trabajadores despedidos de distintas instituciones públicas que reclaman el pago de indemnizaciones y prestaciones laborales. De acuerdo con Raudales, estas situaciones reflejan dificultades económicas que afectan a miles de familias salvadoreñas, pero que el gobierno prefiere ignorarlas.

Pobreza y malestar social

El analista advirtió que el incremento de la pobreza podría traducirse en un mayor nivel de inconformidad ciudadana. Aunque reconoció que actualmente existe un clima de cautela en la sociedad, afirmó que el malestar continúa creciendo.

“Cuando aumentan las dificultades económicas también crece el descontento. Puede no expresarse públicamente en este momento, pero sigue presente”, señaló.

Raudales considera que la población ha comenzado a reevaluar las promesas realizadas por el oficialismo y que cada vez más ciudadanos muestran una actitud crítica frente a la narrativa gubernamental.

Dudas sobre las encuestas

Uno de los temas polémicos de la entrevista estuvo relacionado con los estudios de opinión pública. El analista cuestionó la confiabilidad de algunas encuestas que muestran elevados niveles de respaldo hacia el presidente Bukele y su partido.

A juicio de Raudales, las mediciones realizadas mediante llamadas telefónicas presentan limitaciones metodológicas que dificultan obtener una radiografía precisa del sentimiento ciudadano. Además, sostuvo que el temor a expresar opiniones políticas podría influir en las respuestas de los encuestados.

“El miedo es una variable que no se está midiendo adecuadamente y eso puede alterar los resultados”, afirmó.

El entrevistador señaló que frecuentemente recibe mensajes de personas que solicitan mantener el anonimato al expresar críticas hacia el Gobierno, una situación que, según él, refleja un ambiente de temor en determinados sectores de la sociedad.

Reformas electorales bajo cuestionamiento

Raudales también dedicó parte de su análisis a las modificaciones realizadas al sistema electoral. Según sostuvo, cambios como la redistribución de escaños y la incorporación del voto de la diáspora fue la respuesta del gobierno ante la posibilidad de perder diputados en San Salvador, Chalatenango y dos departamentos del oriente del país.

El analista afirmó que estas reformas merecen un mayor escrutinio y planteó la necesidad de una observación electoral internacional que abarque todas las etapas del proceso.

“La observación no debe limitarse al día de la elección. Debe existir vigilancia antes, durante y después de los comicios”, expresó.

Seguridad versus economía

Otro de los aspectos señalados por Raudales es que el Gobierno continúa concentrando gran parte de su comunicación en materia de seguridad pública, un tema que sigue siendo valorado positivamente por amplios sectores de la ciudadanía.

Sin embargo, el analista considera que las preocupaciones económicas comienzan a ocupar un lugar cada vez más importante en la agenda de los salvadoreños.

“Cuando las dificultades económicas afectan directamente a las familias, la población empieza a exigir respuestas sobre otros temas además de la seguridad”, indicó.

Desastre en los proyectos emblemáticos

En su tercera tesis, Raudales aseguró que el gobierno de Bukele “está alejado de las manos de Dios”, y esto se demuestra con los reveses que está teniendo en las obras insignes del Gobierno. Uno de ellos es el proyecto de los Chorros donde han intervenido toda una montaña y no han podido detener los deslaves, cada vez que llueve. En el estadio Flor Blanca invirtieron muchos millones de dólares y cuando cayó una pequeña tormenta convirtió la cancha en “un charco”, hoy está sin utilizarse, dijo.

La naturaleza está castigando a este gobierno, dijo Raudales, tras agregar que “el alejamiento de la mano de Dios se debe a que este gobierno es mentiroso y soberbio”.

Su soberbia no le permite atender las críticas y observaciones provenientes de sectores independientes y conocedores, dijo.

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