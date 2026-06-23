Noruega asegura su boleto a 16vos y Argelia mantiene vivo el sueño

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Noruega venció 3-2 a Senegal para confirmar su participación en los dieciseisavos de final, guiada por su estrella Erling Haaland. Mientras tanto, Argelia despertó con una victoria de 2-1 sobre Jordania para mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente ronda.

Los vikingos no perdonaron a los africanos y, con goles de Marcus Pedersen (43′) y un doblete de Haaland (48′, 58′), aseguraron su clasificación. Para Senegal, Ismaïla Sarr firmó un doblete que no alcanzó para la victoria de ‘los Leones de Teranga’.

Por otra parte, Argelia remontó ante Jordania para mantener con vida su sueño mundialista. Los jordanos se adelantaron a los 36′ gracias a Nizar Al-Rashdan, quien puso en ventaja a los Nashama.

Sin embargo, Ahmed Benbouali a los 69′ y Amine Gouiri a los 82′ le dieron vuelta al marcador y sellaron la victoria del conjunto argelino.