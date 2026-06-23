Comisión de Hacienda dictamina a favor de reforzar con $118 millones a diversas instituciones públicas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de asignar $118 millones a siete instituciones públicas.

La subdirectora general de crédito público del Ministerio de Hacienda, Laura Arce, fue quien llegó a la Comisión de Hacienda para explicar este refuerzo presupuestario a seis ministerios y a una descentralizada (INDES). Explicó que los recursos provienen de la eficiencia en la recaudación de impuestos registrada durante los primeros meses de 2026.

Informó que los $118 millones serían distribuidos entre siete instituciones del Estado; desglosados de la siguiente manera: el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibiría $37 millones; el Ministerio de Salud, $30 millones; el Ministerio de Economía, $17 millones; la Presidencia de la República, $16 millones; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, $10 millones; el Ministerio de Cultura, $6 millones; y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), $2 millones.

En la Comisión de Hacienda; la funcionaria destacó el destino de los recursos; en el caso del Ministerio de Salud, señaló que los fondos servirán para ampliar la compra de insumos médicos, medicamentos y vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como para la contratación de servicios médicos y de laboratorio.

Respecto al MAG indicó que los recursos son para garantizar la resiliencia y eficacia del sector agropecuario, además de fortalecer la logística de las 61 sedes de los agromercados.

Para el Ministerio de Economía, el financiamiento se destinará a cubrir la prestación de servicios de la nube de Google y a fortalecer un entorno tecnológico “robusto y seguro” que facilite la protección, administración e inversión de activos digitales.

En cuanto al Ministerio de Cultura, detalló que los fondos serán utilizados para renovar equipos tecnológicos y de producción, adquirir juguetes recreativos para las áreas especializadas de primera infancia, así como estanterías y sistemas de aromatización para la Biblioteca Nacional de El Salvador.

Los recursos asignados al MOP servirán para financiar el pago de derechos de vía pendientes de años anteriores y fortalecer la ejecución de obras públicas que contribuyan a la competitividad y al crecimiento económico del país.

Sobre la asignación para la Presidencia de la República, Arce afirmó que se implementará programas estratégicos contemplados en el Plan de Gobierno y garantizar la operatividad de las distintas secretarías presidenciales; sin embargo, no se especificó qué programas, rubros o proyectos.

Finalmente, en el INDES se utilizarán para financiar la participación de atletas salvadoreños en competencias deportivas internacionales, en las categorías escolar, olímpica y paralímpica.

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