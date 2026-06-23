Portugal disipa dudas con goleada 5-0 a Uzbekistán y doblete de Cristiano

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Portugal encendió la fiesta mundialista con goleada de 5-0 a Uzbekistán y silenció cualquier duda sobre su candidatura, con un doblete incluido de Cristiano Ronaldo que ya se une a las estrellas que brillan en la Copa Mundial de la FIFA.

La ventaja llegó temprano para la selección lusa, a penas a los 6′, Cristiano Ronaldo rompió el empate, con la jugada que nació por la banda derecha, donde Pedro Neto encontró a João Cancelo para hacer pared. El lateral portugués devolvió el balón a Cristiano y este no perdonó para el 1-0.

A los 17′ apareció Nuno Mendes con un golazo de tiro libre que dejó sin opciones al guardameta uzbeko y amplió la ventaja a 2-0 para encender la fiesta en Houston.

Antes del descanso, Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador. A los 39′, el capitán portugués aprovechó un pase filtrado de Bruno Fernandes y definió con carácter para firmar su doblete y el 3-0.

El cuarto gol llegó a los 60′, cuando Uzbekistán se equivocó tras córner y el balón terminó en propia puerta.

La cereza del pastel la puso Rafael Leão a los 87′. El delantero del AC Milan aprovechó un balón suelto dentro del área y lo envió al fondo de la red para sellar el 5-0 final con el que Portugal despejó cualquier duda en la Copa del Mundo.

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