Ghana resiste a Inglaterra y suma un valioso empate

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Inglaterra no pasó del empate sin goles ante Ghana, un punto de oro para el cuadro africano que igualó en unidades a los ingleses en el Grupo L.

Con el 79% de posesión ante el 21% de las Estrellas Negras, el conjunto inglés dominó el encuentro en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, pero no encontró lo necesario para romper el empate y adueñarse del grupo L.

En las estadísticas dominaron los ‘Three Lions’, con 19 remates totales, tres de ellos a puerta. Ghana, por su parte, registró apenas dos disparos, uno de ellos entre los tres palos.

Con este resultado, Inglaterra y Ghana comparten el liderato del Grupo L con cuatro unidades cada una. Le siguen Panamá y Croacia, que aún no han sumado y que cerrarán la segunda jornada hoy a las 5:00 p.m.