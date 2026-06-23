No hay planes para que el OIEA inspeccione las instalaciones nucleares dañadas de Irán

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TEHERÁN/Tasnim

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán desestimó las afirmaciones sobre supuestas inspecciones previstas por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a las instalaciones nucleares dañadas de Irán, e hizo hincapié en que no existen tales planes.

En su rueda de prensa semanal del martes, Esmaeil Baqaei hizo hincapié en que Irán no ha mantenido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, y que «no tiene ningún programa para inspeccionar las instalaciones nucleares dañadas como resultado de la agresión estadounidense e israelí».

Actualmente no existe ningún protocolo ni mecanismo para este tipo de inspecciones, afirmó, y añadió que Irán continuará con sus procedimientos actuales de conformidad con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

En respuesta a las afirmaciones estadounidenses sobre el inicio de las conversaciones nucleares y el posible despliegue de inspectores en Teherán, Baqaei rechazó dichas aseveraciones por considerarlas infundadas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores también comentó la reciente resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA, agradeciendo a los países que «actuaron con responsabilidad» y no cooperaron con Estados Unidos y los estados europeos.

Elogió a Rusia, China y Níger por votar en contra de la resolución, calificando su postura de «responsable», al tiempo que criticó a quienes votaron a favor, afirmando que «ese doble rasero es inaceptable».

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