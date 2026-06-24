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FMLN reprograma sus elecciones internas para el 26 de julio

Redacción Nacionales 23 junio, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en FMLN reprograma sus elecciones internas para el 26 de julio 205 Vistas

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Redacción Nacionales

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El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a través de su Comisión Especial Electoral (CEE) anunció la reprogramación de sus elecciones internas para cargos de elección popular, debido a ajustes logísticos en el proceso.

Según el comunicado oficial publicado en sus redes sociales, la nueva fecha establecida para la jornada electoral interna será el domingo 26 de julio de 2026, en la que podrán participar los afiliados del partido en los 14 departamentos y 44 municipios del país, así como la militancia en el exterior mediante votación en línea.

La Comisión hizo el llamado a toda la militancia a participar activamente en este proceso interno.

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