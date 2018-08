Turín recibe a Cristiano Ronaldo y Ancelotti enfrenta a ‘su’ Milan

Roma/Italia/AFP

Tras debutar oficialmente en Italia, la semana pasada en Verona, Cristiano Ronaldo reconocerá hoy su nuevo hogar, el Allianz Stadium de Turín, ante el Lazio en la segunda jornada de la Serie A, en la que el Nápoles de Carlo Ancelotti recibirá a su antiguo equipo, el Milan.

La última vez que Ronaldo jugó en Turín logró un golazo antológico de chilena que le deparó la ovación de la entonces afición rival de la Juve, cuando el astro luso lucía la elástica blanca del Real Madrid.

“Anoté aquel gol contra mi actual club, pero eso es pasado”, contó esta semana el portugués a Dazn, el nuevo difusor de la Serie A.

“Creo que es uno de los goles más bellos de mi carrera. Y cuando la gente comenzó a aplaudirme en el estadio me dije ‘¡Guau!’. Eso me sorprendió mucho porque nunca me había ocurrido. Fue un momento increíble”, añadió.

El cinco veces ganador del Balón de Oro se reencontrará con su público en el duelo ante el Lazio de Roma, un rival tradicionalmente duro para la Juve las últimas temporadas.

Los pupilos de Simone Inzaghi acuden con la presión de haber perdido en el estreno ante el Nápoles.

Segundo detrás de la Juve la pasada temporada, el Nápoles recibirá en su estadio al Milan en un partido que será especial para Carlo Ancelotti. Llegado esta temporada al banco del Nápoles, ‘Carletto’ pasó cinco cursos en el Milan como jugador y otros ocho como entrenador.

Este será el primer partido de la temporada para el conjunto lombardo, después del aplazamiento de su duelo con el Génova en la primera fecha. En la punta del Milan estará el argentino Gonzalo Higuaín, que regresa al estadio de San Paolo, donde es considerado un ‘traidor’ después de su fichaje por la Juventus hace dos años.

El otro equipo de Milan, el Inter, recibe mañana al Torino con la necesidad de ganar tras su derrota en el estreno ante el Sassuolo (1-0).

Y el lunes, la Roma buscará ante el líder Atalanta hacer buena la victoria en la primera jornada ante el Torino.