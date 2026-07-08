TSE adquiere por $10.1 millones el edificio donde funcionan sus oficinas centrales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adquirió el edificio donde funciona su sede central, por $10.1 millones, según informó este martes en sus redes sociales.

Es de recordar que la Asamblea Legislativa aprobó en abril de este año, una reforma al Presupuesto General 2026 para incorporar $10,124,100 destinados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la adquisición definitiva del inmueble donde actualmente funciona su sede central, el Centro Corporativo 87, en la colonia Escalón, en San Salvador Centro.

El Tribunal Supremo Electoral poseía dicho contrato de arrendamiento con Alpha Inversiones S.A. de C.V., y con la compra se pretende que sean las oficinas centrales definitivas.

La compra del inmueble por $10.1 millones equivale a 8 años y dos meses, según lo informó el TSE. En 5 años de arrendamiento (2021- 2026), se gastó $6,645,829.94; lo que equivale el 66% del valor neta del edificio.

El TSE indicó que como autoridad electoral era la única de Centroamérica sin tener instalaciones propias, por lo que la compra es significativa a nivel electoral y de país, consideró.

Según el decreto aprobado por los legisladores hace un par de meses, indicaba que la fuente de financiamiento sería del Fondo General, utilizando parte del saldo disponible de los presupuestos extraordinarios del evento electoral 2024.

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