Doctor Rafael Aguirre: una candidatura que debe pensarse con mucha responsabilidad

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Por David Alfaro

06/07/2026

El doctor Rafael Aguirre se ha convertido en una de las voces críticas dentro del sector salud salvadoreño. Sus denuncias sobre la falta de medicamentos, las condiciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las decisiones contra trabajadores de la institución lo han colocado en una posición incómoda frente al poder. Para muchos ciudadanos, representa a un profesional valiente que decidió levantar la voz cuando otros prefirieron guardar silencio.

Precisamente por esa razón, cualquier decisión política que tome debe analizarla con responsabilidad. Una cosa es ser médico, dirigente sindical y ciudadano que denuncia problemas del país; otra muy distinta es convertirse en candidato presidencial dentro de una estructura partidaria.

La noticia de que sectores de la sociedad civil le han pedido considerar una candidatura presidencial abre un debate necesario. No se trata de cuestionar su derecho a participar en política ni de negar sus capacidades. Todo ciudadano tiene derecho a buscar transformar la realidad de su país. Pero también es válido preguntarse si este es el momento adecuado y si el camino elegido puede afectar la imagen que ha construido.

El principal riesgo para el Dr. Aguirre es perder la confianza de quienes hoy lo ven como una figura independiente. Al entrar a una contienda electoral bajo la bandera de un partido, especialmente de uno con una historia y desgaste político como el FMLN de José Luis Merino, suponiendo que va por ese partido, algunos ciudadanos podrían dejar de verlo como un representante de las preocupaciones sociales y empezar a verlo como un político más.

Ese sería un problema importante, porque su mayor valor actualmente no está en una estructura partidaria, sino en la credibilidad que ha ganado como médico y denunciante.

El Salvador atraviesa un momento político complejo. El dictador Nayib Bukele tiene una enorme ventaja institucional, financiera, territorial y comunicacional. La oposición enfrenta una profunda crisis de confianza y liderazgo. En estas condiciones, una candidatura nueva necesita mucho más que una persona reconocida: requiere organización, presencia territorial, recursos, defensa electoral y una conexión profunda con la población.

El doctor Aguirre debe preguntarse si una candidatura en estas circunstancias realmente ayudará al pueblo salvadoreño o si terminará siendo una participación simbólica que desgaste su figura pública y contribuya a legitimar un juego electoral cuestionado y una reelección inconstitucional.

El problema no es participar en política, sino hacerlo sin una estrategia clara y terminar siendo utilizado por sectores que buscan un rostro nuevo para una estructura política que la población cuestiona.

El pueblo salvadoreño necesita nuevas voces y nuevas formas de hacer política. Necesita personas con credibilidad que no sean absorbidas por los errores del pasado ni por estructuras que ya no representan a amplios sectores de la sociedad.

El doctor Rafael Aguirre todavía posee un capital importante: la confianza de quienes lo ven como un profesional que defendió causas sociales. Antes de dar un paso hacia una candidatura presidencial, debería valorar si ese capital puede fortalecerse o si corre el riesgo de perderlo en una elección donde las condiciones no estarán a su favor.

Una derrota electoral no solamente significa perder una elección; en política también significa «quemarse» y perder una posición moral y ciudadana que costó años construir.

Por eso, la advertencia no debe entenderse como un ataque contra el doctor Aguirre. Al contrario, es una reflexión para que una persona que ha ganado respeto por sus denuncias piense cuidadosamente cuál es la mejor manera de servir al país.

El Salvador necesita opositores, pero también líderes capaces de construir confianza, unir a la sociedad y representar una alternativa nueva. La pregunta que debe responder el doctor Aguirre no es solamente si puede ser candidato, sino si este es realmente el momento histórico adecuado para serlo.

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