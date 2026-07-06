España rompe el sueño de Portugal y firma el adiós mundialista de Cristiano Ronaldo

Redacción Deportes

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España vuelve 16 años después a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El cuadro de Luis de la Fuente fue de menos a más ante Portugal y terminó encontrando la victoria en el 90 con un gol de Mikel Merino a pase de un Ferran Torres que se reivindica con buenos minutos. Rodri Hernández fue escogido mejor jugador del partido: el Balón de Oro hizo su mejor partido de la Copa Mundial 2026, dominando la batalla del centro del campo.

Como en Sudáfrica, España dejó en la lona a Portugal para acceder a cuartos, esta vez, en el encuentro de Cristiano Ronaldo en el torneo. Los de Luis de la Fuente se verán las caras en la siguiente ronda ante el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

El partido comenzó con dominio alterno pero con una ocasión muy clara para el equipo español en el minuto siete. Dani Olmo pilló a contra pie a la zaga lusa y dejó solo a Oyarzabal ante el portero pero no estuvo atinado en el mano a mano y desaprovechó la oportunidad.

Ambos equipos buscaban tener la pelota pero ninguno era capaz de hacerse dueño del partido. Enlazaban posesiones largas sin mucha perdida pero sin ocasiones claras. Hasta que Diogo Costa se erigió como héroe tras una doble oportunidad de España en la que estuvo sensacional, haciendo una buena parada a Lamine Yamal y otra aun mejor a Álex Baena.

La mejor de Portugal antes del descanso llegó por medio de Nuno Mendes, cuyo disparo tocó en Pedro Porro y solo el travesaño evitó el gol del equipo de Roberto Martínez. Antes, Unai Simón desbarató una oportunidad de Cristiano tras cesión de Joao Félix en la que CR7 remató demasiado forzado.

El paso por vestuarios sentó bien al cuadro español, el cual creció en el partido, aunque seguía siendo un choque muy igualado. Los lusos tuvieron una perdida importantísima en los primeros compases del segundo acto cuando Nuno Mendes tuvo que marcharse lesionado por un problema muscular tras seguir a Lamine en una de sus intentonas por banda.

España cada vez tenía más y más la pelota y comenzaba a dominar el partido ante una Portugal a la que le costaba mucho más llegar al área de Unai Simón. La entrada de Ferran Torres, muy criticado tras el primer partido ante Cabo Verde, le sentó de cine al cuadro español, el cual terminó encontrando premio en los últimos instantes.