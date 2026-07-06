Alianza Women ya conoce sus rivales para el Torneo UNCAF

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Aldo Medina Colaborador Las campeonas nacionales de Alianza Women ya conocen a sus rivales de cara al torneo interclubes de la UNCAF que se disputará en este mes de julio en Nicaragua. El cuadro paquidermo quedó en el grupo B, el cual esta integrado además por Alajuelense de Costa Rica, Chorrillo FC de Panamá y el Nápoles FC de Belice. El torneo arrancará el 24 de julio de 2026 en Nicaragua, los partidos del equipo salvadoreño se jugarán todos en el Estadio Miguel Buitrago ubicado en Managua. El calendario para el conjunto blanco quedó de la siguiente manera:

24 de julio 2026

Alianza Women vs Chorrillo FC

26 de julio 2026

Alianza Women vs Napoles FC

29 de julio 2026

Alianza Women vs Alajuelense

El equipo capitalino inició su trabajo hace un par de semanas con miras a este torneo internacional, recordemos que el equipo albo por ser el campeón en la rama femenina, adquirió el boleto para participar en dicho evento.

Por el momento no se conocen más incorporaciones al cuadro capitalino, ya que la base que actualmente posee es de mucha calidad para hacerle frente a la justa que inicia este mes, así como al torneo local.

Será la primera prueba para el Director Tecnico Edwin Deras, quien regresa al banquillo del equipo capitalino, luego de su paso como entrenador de CD FAS.

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