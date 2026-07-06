Combustibles mantienen precios estables

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles se mantendrán sin variaciones del 7 al 20 de julio de 2026.

La gasolina superior seguirá en $4.74 en la zona central y $4.75 en occidente y oriente; la regular en $4.41 en la zona central y $4.42 en el resto del país; mientras que el diésel conservará un precio uniforme de $4.44 en las tres regiones.

La institución explicó que la estabilidad responde a factores internacionales como los bombardeos a una terminal petrolera rusa, los ataques israelíes en Gaza y las fluctuaciones en las reservas de combustibles en Estados Unidos, que mantienen expectante al mercado de hidrocarburos.

Desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha registrado bajas: ha subido en seis ocasiones y se ha mantenido estable en cuatro.

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