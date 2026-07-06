PNC detiene a sujeto que confesó asesinar a otro hombre en Sonsonate

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ramón Ernesto Gómez Gallegos, de 30 años de edad, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) luego de confesar haber asesinado a otro hombre en Nahulingo, Sonsonate Centro, el pasado 28 de junio.

Al parecer, la víctima fue un hombre cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en estado de descomposición. Según su confesión cometió el crimen debido a rencillas personales y tras una discusión mientras bebían alcohol lo atacó con un machete y luego lo enterró.

El sujeto será remitido por homicidio.

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