Los que más se lucran en El Salvador

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César Villalona

Una reciente encuesta de la UCA muestra que el 71% de la población se queja de su mala situación económica, sobre todo del alza de precios y la falta de empleo. Sin embargo, aunque a la mayoría de la gente le va mal, un grupo de grandes empresarios aumenta sus fortunas. ¿Quiénes son? Veamos:

1. Los vinculados a la industria de la construcción, que creció 24% el año pasado y 14% en el primer trimestre de 2026. El gobierno aprobó una ley que les quita todos los impuestos a las empresas que construyan torres con apartamentos de más de 35 pisos, que son apartamentos para ricos.

2. Los comerciantes importadores, que traen cada vez más productos del exterior. Entre 2019 y 2025, las importaciones aumentaron en $6,202 millones (60%). Como muchos bienes importados son de origen agropecuario, les generan competencia a la producción nacional, la cual se desplomó en los últimos seis años.

3. Los banqueros, que les otorgan el 25% de los créditos a las empresas constructoras y comerciales. Entre 2019 y 2025, la ganancia de los bancos privados aumentó en $162 millones (87%), pues pasó de $186 millones a $348 millones. Entre enero y mayo de 2026, se ganaron $163 millones, o sea, $125 millones más (12%) que en el primer trimestre de 2025.

4. Los dueños de las AFP, que gracias a la nueva ley que entró en vigor en 2023, cobran una comisión 11% mayor sobre las cotizaciones. Sus ganancias se han expandido año con año:

 2022: $17 millones

 2023: $31 millones

 2024: $36 millones

 2025: $40 millones

Entre enero y abril de 2026, las AFP se ganaron alrededor de $20 millones. De manera que al terminar el año su ganancia rondará los $60 millones.

El régimen salvadoreño está al servicio de los grupos de poder económico, pero se cubre con un velo que afecta la vista de una franja importante de la población. Tenemos que descorrer ese velo.

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