Francia elimina a Paraguay con un penal de Mbappé y se cita con Marruecos en cuartos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Francia se confirmó en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, tras vencer por 1-0 a Paraguay con un gol de Kylian Mbappé desde el punto penal. La selección francesa se citará con Marruecos en la siguiente ronda.

Sobre los 21′, Francia avisó con un disparo desde fuera del área que pasó cerca del poste derecho de Orlando Gil, dejando claro el peligro que podía generar el conjunto galo.

A los 27′, Paraguay respondió con un doble remate sobre la portería del arquero francés Mike Maignan, pero el marcador se mantuvo sin goles.

En la media hora del encuentro, un centro llegó al área de Orlando Gil, donde Mbappé apareció listo para enviar el balón al fondo de la red. Sin embargo, al delantero del Real Madrid le faltó precisión para abrir el marcador.

Antes de los 40 minutos, Ousmane Dembélé, estrella del conjunto francés, sacó un disparo que se fue desviado del segundo poste, en otra muestra del dominio europeo.

Manu Koné se sumó a la insistencia francesa a los 43′, con un potente remate que pasó por encima del travesaño. Fue un nuevo intento de un cuadro europeo que se encontró con una Paraguay muy resiliente, ordenada en defensa, con mucho carácter y poca producción ofensiva, pero decidida a mantener el empate.

Sobre los 49′, Miguel Almirón intentó sorprender con un remate desde fuera del área, pero la defensa francesa evitó cualquier peligro.

Dos minutos después, Mbappé quedó mano a mano frente a Orlando Gil en la que parecía la ocasión más clara de Francia hasta ese momento. Sin embargo, José Cáceres apareció con un despeje oportuno para evitar la caída de su arco.

En los últimos veinte minutos, Mbappé marcó el 1-0 desde el punto penal para darle la ventaja a Francia, luego de una falta cometida por la defensa paraguaya dentro del área.

A los 88′, Francia volvió a generar peligro con un disparo de Mbappé dirigido a la portería de Gil, pero el guardameta guaraní respondió con una gran intervención para mantener con vida a su selección.

Ya en el 90’+6, Orlando Gil volvió a convertirse en figura al detener un doble remate dentro de su área, evitando que Francia ampliara la ventaja en una de las últimas acciones del encuentro.

Francia consiguió su boleto a los cuartos de final al derrotar 1-0 a Paraguay. La Albirroja demostró carácter y personalidad ante una de las grandes favoritas del torneo, poniendo fin a una histórica participación en la que dejó en el camino a Alemania. Por su parte, el conjunto francés no mostró la contundencia que lo ha caracterizado durante el campeonato, pero hizo lo mínimo para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

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