Irán advierte que estrecho de Ormuz no «teatro» para exhibición militar

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TEHERÁN/Xinhua

Un alto diplomático iraní advirtió este sábado 4 de julio que el estrecho de Ormuz no es un «teatro» para la exhibición militar de poderes transregionales.

«Irán, como autoridad responsable y garante de la seguridad en el estrecho, advierte en contra de cualquier movimiento militar en esta sensible vía marítima», escribió el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, en la red social X.

La seguridad del estrecho es la única responsabilidad de Irán y Omán, señaló Gharibabadi, desestimando un comunicado conjunto emitido el viernes por el primer ministro británico saliente, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

En su comunicado, Starmer y Macron describieron la vía marítima como una «arteria vital» para la economía global, y añadieron que «restablecer el tránsito seguro para las embarcaciones de todas las naciones a través del estrecho es un asunto de interés global».

También señalaron que Omán accedió a trabajar con Reino Unido y Francia para garantizar que «sus aguas territoriales soberanas sean seguras para navegar», y subrayaron que Reino Unido y Francia «también están listas para desplegar la amplia Misión Militar Multinacional para respaldar la libertad de navegación» en el estrecho.

Por otra parte, la agencia semioficial de noticias iraní Fars, citando los datos de seguimiento marítimo más recientes, informó que hoy ocho barcos que intentaban cruzar el estrecho a lo largo de la costa de Omán fueron obligados a dar la vuelta.

Bloomberg reportó el mismo día que algunas de estas embarcaciones «habían llegado hasta la punta de la península de Musandam, que sobresale en el cuello de botella, antes de dar bruscos giros en reversa».

«Un buque petrolero, dos buques cisterna para productos y un buque granelero navegaron luego hacia el norte para tomar una ruta de ida», de acuerdo con las instrucciones de Irán, explicó el informe.

Irán ha intensificado su control sobre el estrecho desde el 28 de febrero, cuando le prohibió el paso seguro a embarcaciones pertenecientes o afiliadas con Israel y Estados Unidos, tras sus ataques conjuntos contra territorio iraní. Fin

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