Marruecos es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Marruecos se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, tras eliminar por goleada de 3-0 a Canadá.

A los 50′, fue Azzedine Ounahi el que puso a ganar al cuadro marroquí, con el primero del encuentro en un jugada preparada con Achraf Hakimi.

A los 82′, nuevamente apareció Ounahi para duplicar la ventaja de su selección y marcar doblete con asistencia de Brahim Díaz, un tanto especial que dejaba a su equipo como el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

Sobre los 90’+8, Soufiane Rahimi, tras asistencia de Brahim, se encargo del 3-0 para la goleada contra Canadá, primer anfitrión eliminado.