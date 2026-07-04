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Marruecos es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026

Redacción Nacionales 4 julio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Marruecos es el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 219 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Marruecos se convirtió en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, tras eliminar por goleada de 3-0 a Canadá.

A los 50′, fue Azzedine Ounahi el que puso a ganar al cuadro marroquí, con el primero del encuentro en un jugada preparada con Achraf Hakimi.

A los 82′, nuevamente apareció Ounahi para duplicar la ventaja de su selección y marcar doblete con asistencia de Brahim Díaz, un tanto especial que dejaba a su equipo como el primer clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

Sobre los 90’+8, Soufiane Rahimi, tras asistencia de Brahim, se encargo del 3-0 para la goleada contra Canadá, primer anfitrión eliminado.

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