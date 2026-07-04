«Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026» en la nueva gira musical de Hombres G 

Saúl Martínez

Corresponsal

La gira es una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, ﬁeles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones.

«Me siento bien», es una de las canciones que el vocalista, David Summers le ha dedicado a Sevilla, ha recordado que es la tierra de su familia, lo que lo hace sentirse en casa.

Al ritmo de Hombres G el público sevillano, ha bailado y cantado de inicio a fin el repertorio musical que el grupo de pop-rock ha presentado en el inicio de su gira titulada «Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026», en las instalaciones de la Plaza España.

La Icónica SantaLucía Sevilla Fest, se ha vuelto la cita favorita para miles de fanáticos que tienen la oportunidad de ver a sus artistas favoritos en plenas fechas de verano.

Y aunque el calor de la ciudad andaluza sea excesivamente sofocante superando los 40° eso no ha ocasionado ningún inconveniente para cada noche de concierto.

«Queremos que esta gira sea una ﬁesta; un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante”, Hombres G.

Son más de 40 años de carrera, millones de discos vendidos y un legado imborrable en la historia de la música en español, David Summers , Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, conforman una de las bandas más sólidas de la escena pop-rock nacional y es una de las pocas que conservan su formación original.

Con las ganas intactas de continuar tocando en directo, el saxofón ha apuesto a aplaudir a los asistentes evocando una sintonía a la hora de corear sus canciones favoritas, entre las cuales estuvo; Chica Cocodrilo, No te Escaparás, En mi Coche, Solo otra Vez, Bar, Suéltate el Pelo y Devuélveme a mi Chica, esta última con la que cerró el concierto en la ciudad hispalense.

Hombres G hizo historia en Latinoamérica con Gracias, México y Perú Tour, que reunió en solo cuatro conciertos a más de 200, 000 fans.

El grupo llenó el mítico Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con capacidad para 70,000 aficionados, el Estadio Banorte de Monterrey, el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara y el Estadio Nacional de Lima, consolidando su posición como una de las bandas más influyentes de habla hispana.

«Los Mejores Años de Nuestra Vida», es un proyecto global, que trasciende lo musical y lo cinematográﬁco, es una celebración de la vida, la amistad y la música .