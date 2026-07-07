Papa nombra a Ramiro Ernesto Landaverde como nuevo obispo de Zacatecoluca

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Nunciatura Apostólica en El Salvador informó que, a partir del 6 de julio de 2026, el presbítero Ramiro Ernesto Landaverde Orellana es el nuevo obispo de la Diócesis de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, en sustitución de monseñor Elías Samuel Bolaños. El anuncio fue realizado mediante un comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, publicado en su boletín oficial de renuncias y nombramientos.

El nombramiento de Landaverde Orellana fue realizado por el papa León XIV, de acuerdo con el procedimiento canónica de la Santa Sede. Hasta ahora, el nuevo obispo pertenecía al clero de la Diócesis de Chalatenango y se desempeñaba como párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango.

Landaverde Orellana nació en Chalatenango el 18 de mayo de 1976 y fue ordenado sacerdote el 1 de febrero de 2003. A sus 50 años, asume el ministerio episcopal tras más de dos décadas de servicio pastoral en distintas comunidades de la Diócesis de Chalatenango.

En cuanto a su formación académica, cursó estudios de Filosofía y Teología entre 1995 y 2001 en el Seminario San José de la Montaña, en San Salvador. Posteriormente, entre 2006 y 2008, obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca, España.

A lo largo de su ministerio sacerdotal ha desempeñado diversas responsabilidades pastorales. Fue párroco de la parroquia Santiago Apóstol entre 2004 y 2006; de la parroquia Santo Tomás Apóstol entre 2009 y 2015; de la parroquia San Juan Bautista entre 2015 y 2016; y de la parroquia Dulce Nombre de María durante 2017. Además, ejerció como director espiritual del Seminario San José de la Montaña entre 2018 y 2023. Desde 2024 se desempeñaba como párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, en Nueva Concepción.

Tras conocerse el nombramiento, distintos sectores de la Iglesia católica expresaron su alegría por la designación de Landaverde Orellana y le manifestaron mensajes de felicitación y respaldo para su nueva misión pastoral al frente de la Diócesis de Zacatecoluca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...