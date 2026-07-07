Félix Ulloa defiende el uso de la IA en Suiza

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en el Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, celebrado en Ginebra, Suiza, en este espacio destacó el uso de la IA en El Salvdor.

El funcionario destacó que este diálogo sobre la Inteligencia Artificial representa “una oportunidad histórica” para abordar una de las transformaciones más relevantes del tiempo actual, ya que la IA cuenta con la capacidad de impactar sectores clave como la salud, la educación, la agricultura, la industria, la seguridad, la justicia y la administración pública.

De hecho, El Salvador ha implementado la IA en la política de salud llamada “Telemedicina” con la implementación de Doctor SV, donde un doctor se apoya con IA para brindar consulta virtual a salvadoreños.

Ulloa destacó que El Salvador aspira a participar activamente en la economía del conocimiento, desarrollar capacidades nacionales y contribuir a la construcción de soluciones que respondan a sus propias realidades.

Señaló que el país ha decidido situarse como constructor activo “de un modelo propio de gobernanza de la IA”, respaldado por un ecosistema normativo que incluye la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías, una de las primeras en América Latina en esta materia.

Luego de ese contexto, resaltó la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), como institución rectora encargada de orientar el desarrollo de esta tecnología en el país. Al respecto, afirmó que El Salvador busca que la IA no avance de manera dispersa, sino con dirección, reglas claras y una visión “pro innovación”, convirtiendo la gobernanza en una capacidad práctica para innovar, atraer oportunidades y aplicar las tecnologías al servicio de las personas, según lo enlistó.

También, remarcó que la innovación tecnológica debe estar al servicio del bien común y del desarrollo de los pueblos, por lo que toda transformación disruptiva requiere una gobernanza responsable. Al respecto, expresó que el desafío no consiste en ralentizar el progreso tecnológico, sino en construir marcos de confianza que permitan que la inteligencia artificial se desarrolle con transparencia, seguridad, respeto a los derechos humanos y un profundo sentido ético.

Finalmente, el vicemandatario reiteró la importancia de fortalecer la cooperación internacional para reducir la brecha digital, compartir buenas prácticas y desarrollar capacidades técnicas.

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