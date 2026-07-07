CRISIS FINANCIERA

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Cuando revisamos nuestra historia, la de la humanidad, nos encontramos con una constante interesante sobre la cual historiadores, especialistas y académicos reflexionan para entenderla.

Y es que, desde hace trescientos años, cuando el modelo económico que padecemos se establece, las crisis financieras han sido una constante que periódicamente golpean, de cuando en cuando, en ciclos periódicos.

Las últimas 3 son, todas del 2,000, con la llamada “punto com”, a la que siguiera la de las subprime, y finalmente la del COVID.

No debemos pasar por alto que el modelo opera bajo un criterio fundamental, que es el crecimiento hacia el infinito, que enfrenta empero, una realidad inobjetable e innegable: vivimos en un mundo finito, con recursos finitos.

Algo que sin embargo no es admitido por el modelo, en razón de su voracidad.

En estas crisis las personas comunes pierden no solo poder adquisitivo en el mejor de los casos, sino también bienes y vidas. Consideremos a manera de ilustración lo sucedido con el covid, cuando los dos polos tenidos entonces por los más pudientes, Europa y EU, pasaron por un largo período de negación; para el caso estadounidense promovido por su propio ejecutivo, que alegara reiteradamente que el covid era un “…chisme chino”, irreal, objetando incluso el uso de vacunas, algo que sostuvo como recordamos, hasta que finalmente lo padeciera.

Entretanto, medio millón de estadounidenses, sus seguidores incondicionales en su mayoría, murieron por esa reticencia, de acuerdo a los datos de la universidad John Hopkins, solo en enero de 2021.

Otro tanto sucedió en Europa, cuando a lo largo de seis meses, Bruselas discutió quién pagaría qué, mientras 70,000[as.com] ancianos fallecieron en los hogares de retiro.

Por negarse a pagar.

Ha, porque otro distintivo del modelo, es su avaricia.

En ambos casos, el motor que moviera dichas actitudes fue precisamente la evasión, definir como sucedió en el caso europeo, quién pagaría qué, y cuándo, para que las cuentas cuadraran, y al final del día no hubiera pérdidas financieras, sino, y a pesar de aquello, ganancias.

Y sí, las hubo, para los de siempre.

Porque no debemos olvidar que todo el sistema opera bajo otra premisa básica, que es el que la crisis de alguien, supone un beneficio para otro.

Pero lo que sucede ahora mismo ahí en el golfo implica una crisis de otro nivel, por las implicaciones para todo el orbe, por su alcance – lo que está tras el crecimiento de los costes en todo que adviertes los pasados dos meses – por lo que, ya sabes, simplemente no podemos decir “…no me interesa porque pasa al otro lado del mundo”, pues en términos financieros, pasa aquí, a la par, y somos su objeto.

Así, la nueva crisis llegó, golpeando sobre todo a los menos favorecidos, mientras los que la ocasionaron, europeos, estadounidenses y sionistas se enriquecen más, algo que el caso del ejecutivo estadounidense y su entorno inmediato, ilustra crudamente.

Pero, dadas las circunstancias, es esta, la crisis terminal del modelo.

Y por lo mismo, la más riesgosa.

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