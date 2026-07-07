Afectados de Cosavi piden devolución de intereses y certificados de aportación

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Saúl Méndez

Colaborador

Juan José Ortiz, economista y representante de los afectadas por el desfalco de $35 millones en la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi), informó que el pasado 2 de julio acudieron al único establecimiento habilitado de la cooperativa para verificar la implementación de la medida anunciada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que autorizó a los afectados retirar hasta $130,000.

«Nos hicimos presentes para constatar de primera mano la devolución para todos aquellos afectados que, sumando todos sus productos en COSAVI, tienen $130,000 o menos. Sin embargo, únicamente siete personas se hicieron presentes a recuperar su dinero», confirmó Ortiz.

Aunque verificaron que las devoluciones se están realizando, los afectados manifestaron inconformidad y dudas sobre el proceso, al señalar que únicamente se está reintegrando el capital originalmente depositado y no los intereses que se habrían generado durante los 28 meses transcurridos desde la intervención de la cooperativa por parte de la SSF.

«Si usted tenía $100,000 en COSAVI al 8 % de interés anual, recibía $8,000 al año en concepto de intereses. Nosotros llevamos ya 28 meses desde la intervención. Eso significa que, en ese período, esa persona habría acumulado cerca de $18,000 en intereses. Sin embargo, cuando hoy retira sus $100,000 o hasta $130,000, COSAVI no le devuelve esos intereses», explicó el economista.

«La cooperativa, que está administrada de manera ilegal, abusiva y arbitraria por la Superintendencia del Sistema Financiero, se queda con esos $18,000 en intereses. Además, tampoco devuelve las aportaciones, que son una figura propia del sistema financiero cooperativo», denunció.

Algunos afectados señalaron que los socios que poseen Certificados de Aportación (un instrumento distinto a las cuentas de ahorro tradicionales) continúan sin recibir el reintegro de esos recursos, cuyos montos oscilan entre $2,000 y $10,000.

«El Gobierno dice que la gente puede recuperar hasta $130,000 o menos, pero hay socios de la cooperativa que tienen un producto llamado certificado de aportación. Muchos afectados poseen certificados de $2,000, $5,000 o $10,000 y llevan 28 meses esperando que ese dinero les sea devuelto», alertó.

Ortiz expresó su preocupación por el esquema escalonado de devoluciones y cuestionó que la medida responda a intereses políticos previo a las elecciones.

«Es un truco publicitario y electoral de este gobierno. Se promociona la idea de que cualquier afectado que retire hasta $130,000 ya resolvió su problema, cuando en términos concretos únicamente le han devuelto el capital original. Como estamos en un año preelectoral, se quiere hacer creer a la población que existe preocupación por el caso COSAVI y que se está resolviendo la situación», manifestó.

«Si bien el Gobierno ha seguido haciendo anuncios sobre la devolución del dinero, eso no significa que las personas hayan recuperado toda su inversión. Lo único que han recibido es el capital original», afirmó.

«COSAVI era una cooperativa que administraba alrededor de $300 millones, recursos que estaban al servicio de micro, pequeños y medianos empresarios que buscaban financiamiento para ampliar sus negocios, generar empleo y evitar que la gente migrara. En la medida en que esos $300 millones permanecen bajo control del Gobierno, a través de la Superintendencia del Sistema Financiero, esos recursos ya no contribuyen a dinamizar la economía», concluyó.

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