CESTA y Alianza Cero Basura lanzan campaña «Julio Sin Plástico» en San Marcos

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Saúl Méndez

Colaborador

La Alianza Nacional Cero Basura El Salvador y CESTA Amigos de la Tierra realizaron una jornada educativa y de sensibilización en la entrada principal del mercado de San Marcos, en San Salvador Sur, en el marco del 3 de julio, conmemoración del Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas.

Las organizaciones que integran la Alianza desarrollaron actividades informativas mediante carteles, hojas volantes, afiches y la exhibición de utensilios reutilizables, con el objetivo de promover alternativas para reducir y eliminar el uso de plásticos de un solo uso.

Además, presentaron la campaña «Julio Sin Plástico», una iniciativa que busca disminuir el consumo de plásticos desechables mediante acciones cotidianas como utilizar bolsas de tela para las compras, reutilizar botellas, evitar productos desechables, consumir de manera responsable, fomentar el reúso y la reparación de materiales, elaborar compost en el hogar o la comunidad, así como participar en jornadas de sensibilización ambiental y limpieza.

Las organizaciones que conforman la Alianza Nacional Cero Basura señalaron que impulsan campañas de concienciación e incidencia para promover el debate sobre medidas que permitan reducir el consumo de plásticos de un solo uso, como bolsas, platos, vasos, pajillas y empaques de alimentos, cuya permanencia en el ambiente puede extenderse durante siglos.

Actualmente, más de 4,000 especies marinas se ven afectadas por la contaminación plástica, de acuerdo con la Evaluación Mundial de los Océanos, un informe que analiza la situación de los océanos desde las dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo sostenible.

Según datos de las Naciones Unidas (ONU), los macro y microplásticos que flotan en el océano o se acumulan en las playas representan apenas entre el 3% y el 4% del plástico presente en los mares, lo que indica que la mayor parte permanece dispersa, sumergida, fragmentada o resulta difícil de recuperar.

La ONU advirtió que los plásticos de un solo uso representan alrededor del 40% de los residuos plásticos a nivel mundial, mientras que la pesca constituye aproximadamente el 15%, aunque estas proporciones varían entre países de ingresos altos y bajos.

Ante este panorama, la ONU plantea que reducir la contaminación por plásticos requiere disminuir su producción, promover la reutilización, replantear el diseño de los productos, fortalecer la innovación en reciclaje y desarrollar alternativas a los plásticos de un solo uso.

«La tapa unida a la botella de agua es una invención reciente bastante ingeniosa, aunque también es necesario abordar el problema de las botellas de un solo uso», señaló la ONU.

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