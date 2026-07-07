Precios de combustibles no se moverá por una quincena más

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que se mantendrán los precios de referencia de los combustibles para la próxima quincena.

Los nuevos precios de referencia se mantienen estables, es decir, no reportan disminuciones ni incrementos; manteniendo los mismos precios. La vigencia de estos estará a partir de este martes 7 de julio hasta el 20 de julio de 2026, según informó la dirección.

El galón de gasolina superior se mantendrá en $4.74 en la zona central y $4.75 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular se mantiene en $4.41 en la zona central y $4.42 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el diésel conserva un precio uniforme de $4.44 en las tres zonas.

La dirección informó que estos precios reflejan variaciones del mercado internacional, influenciadas por factores como los bombardeo a terminal petrolera rusa lo que genera incertidumbre en los precios internacionales de los hidrocarburos

Otro de los factores son los continuos ataques israelíes en la zona de Gaza, mantienen a la expectativa el mercado de los hidrocarburos, ante el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, así como las fluctuaciones en las reservas de gasolina y diésel en Estados Unidos que mantiene estable los precios internacionales de estos derivados del petróleo.

Es de recordar que, desde el 2 de marzo de este año, la gasolina no ha bajado su precio, se ha incrementado y mantenido; desde entonces a la fecha, se ha aumentado en 6 ocasiones y en 4 ocasiones han mantenido sus precios.

El precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el cual, es de referencia para El Salvador, cerró con $67.56, tras los avances en las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán.

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