Marilyn Manson llegó a España con «One Assassination Under God Tour»

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioColatino Con «One Assassination Under God Tour», el cantante, escritor, actor y compositor, estadounidense, Marilyn Manson ha regresado a los escenarios. El artista ha elegido la ciudad de Andalucía, para dar inicio a uno de sus dos conciertos que ofrecerá en el territorio español. Con la nueva tournée internacional de la leyenda del rock, se estará realzando su trayectoria arriba de los escenarios. A más de 30 años llevando su música por todo el mundo, Manson es uno de los artistas más inﬂuyentes y provocadores de la música contemporánea.

Astrid Suárez, una seguidora de su música, viajo desde Asturias, a la ciudad de Sevilla para vivir por primera vez la experiencia de tener frente a sus ojos uno de sus artistas favoritos.

«Conocí la música de Marilyn una noche de copas en un bar, tenía 15 años y hoy junto a mi pareja disfruta cada letra como un detalle a mí vida», indicó la fanática quien al estilo del cantante estadounidense portaba una vestimenta como homenaje a la ocasión.

Entre las interpretaciones que Manson le ha dado a su público quién vistió totalmente de negro la ciudad sevillana estuvo: Nod If You Understand, Disposable Teens, Angel With The Scabbed Wings, Exit Wound, entre otras.

La Icónica SantaLucía Sevilla Fest tiene claro que el camaleónico de Marilyn Manson se ha reinventado a través de los años, estacando que no ha perdido su estilo personal, a pesar de saberse reinventar.

Elementos como; la oscuridad, la teatralidad y la contundencia sonora se han vuelto en los escenarios su inigualable sello personal. El verde escénico se apoderó por todo lo alto en la Plaza de España.

Con los brazos en alto hombres y mujeres se ignotizaron al ritmo del artista del rock. Para Manson sus directos, cargados de una fuerza escénica inconfundible, se han convertido en experiencias de culto para los seguidores de su música en todo el mundo.

El esperado concierto que Manson ha dado este 6 de julio en la ciudad hispalense se ha consagrado como una de las citas más esperadas por su público, enseñándole como una de las grandes experiencias musicales del calendario cultural en el continente europeo.

Temas como “The Beautiful People”, “Mobscene” o “This Is the New Shit” se han sentido en su retorno a los escenarios.

Con una energía intacta y un nuevo repertorio, y el estadounidense ha combinado sus grandes clásicos con las canciones de su último trabajo, «One Assassination Under God» Chapter 1, su duodécimo disco de estudio, publicado a ﬁnales de 2024 y disponible en todas las plataformas digitales.

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