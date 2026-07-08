Fuerzas de Comando Central de EEUU inician potentes ataques contra Irán

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WASHINGTON/Xinhua

Las fuerzas estadounidenses iniciaron este martes ataques contra Irán después de que tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz fueron atacados, informó el Comando Central de Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses «iniciaron una serie de potentes ataques contra Irán con el fin de imponerle un elevado precio por haber tomado como objetivo y por atacar barcos comerciales con tripulantes civiles inocentes en una vía navegable internacional», dijo el comando en un mensaje en X.

«Los ataques de Estados Unidos se producen en respuesta a los ataques de Irán a tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz», señaló el comando.

Se escucharon explosiones cerca de la isla de Qeshm y de los puertos de Bandar Abbás y Sirik en Irán, informó el medio estatal iraní Press TV.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido reportó hoy tres ataques separados que involucran a buques que transitaban por el estrecho de Ormuz, pero no se reportaron víctimas.

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