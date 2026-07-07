Suiza elimina a Colombia en penales y se cita con Argentina en cuartos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Suiza se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a Colombia en la tanda de penales, luego de un empate sin goles que tampoco pudo romperse en el tiempo extra. La selección helvética se citó con Argentina en la siguiente ronda.

En la tanda de penales, Suiza anotó por medio de Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cédric Itten y Rubín Vargas. El único que falló fue Manuel Akanji, pero el conjunto helvético logró imponerse y asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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