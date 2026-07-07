Messi desafía al destino: Argentina remonta a Egipto y avanza a cuartos

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Lionel Messi le devolvió el alma a Argentina para clasificarla a los cuartos de final de la Copa del Mundo, que sigue dejando momentos memorables. El equipo de Lionel Scaloni alcanzó la siguiente ronda tras eliminar a Egipto con una remontada inolvidable para la vigente campeona.

Egipto golpeó primero con un tanto de Yasser Ibrahim a los 15′. Y Argentina tuvo la oportunidad de igualar el marcador a los 21′, cuando Messi ejecutó un penal, pero el arquero Oufa Shobeir adivinó y evitó el empate.

Tras un gol anulado a Egipto a los 60, los africanos volvieron a hacer daño. A los 67′, Mostafa Zico no perdonó a Emiliano Martínez y firmó el 0-2, un resultado que dejaba contra las cuerdas a la Albiceleste.

A solo once minutos del pitido final del partido apareció Messi. El capitán asistió al ‘Cuti’ Romero dentro del área y el defensor argentino conectó de cabeza para marcar el 1-2. Un gol que devolvió la vida a la «Scaloneta» y reavivó la ilusión de la afición presente en Atlanta, así como la esperanza de todo un país por ver a la vigente campeona avanzar de ronda.

A los 83′, nuevamente Messi fue protagonista. Envió un centro al área que Lautaro Martínez intentó controlar; tras una serie de rebotes, Julián Álvarez habilitó al capitán, quien definió con precisión para firmar el 2-2 y encender la remontada ante los faraones.

Cuando todo parecía irse al alargue, a los 90’+2, Julián Álvarez recuperó de forma magistral un balón y mandó un pelotazo largo hacia Lautaro Martínez por la banda, ‘el Toro’ envió un centro preciso al área para que Enzo Fernández conectara de cabeza y marcara el 3-2 definitivo, desatando la euforia en el estadio y sellando una remontada histórica para los dirigidos por Scaloni.

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