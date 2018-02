TSE admite excusas de tres mil 300 personas para no integrar JRV

Joaquín Salazar

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó las excusas de 219 personas. Además, informó que hasta la noche de este lunes se han procesado 3,550 excusas presentadas para no integrar Juntas Receptoras de Votos (JRV), admitiendo 3,331 casos que no integrarán el organismo temporal. De igual manera, el ente colegiado no admitió 219 casos “por no estar dentro de las causales que contempla el Código Electoral”, por lo que tendrán que sumarse a los esfuerzos de capacitación para las próximas elecciones de concejos municipales y diputados de la Asamblea Legislativa.

En la última semana de enero miles de personas solicitaron excusarse para atender el llamado del TSE de integrar las JRV. El TSE seleccionó a 28 mil 721 personas, cifra que faltaba para integrar el organismo temporal con las propuestas de los partidos políticos. El sorteo realizado por el TSE es la respuesta a la resolución de la Sala de lo Constitucional en la que obliga al colegiado a integrar los organismos temporales con ciudadanos sin afiliación político-partidaria.

Entre las principales excusas se encuentran las enfermedades y falta de tiempo para asumir el cargo en las JRV. El TSE no determinó públicamente las excusas de las 3,550 solicitantes, sin embargo, hizo público el listado con las personas solicitantes.

Cabe recordar que para las personas que no se les admitieron sus excusas, en caso de no integrarse a las JRV el TSE impondrá una multa de entre $25 y $114. Las autoridades instan a las personas seleccionadas a integrarse a las capacitaciones, de las cuales impondrán capacitaciones intensivas dado el poco tiempo que queda para la realización del evento electoral. En total son 94,220 personas que integrarán las 9,422 Juntas Receptoras de Votos para las elecciones del cuatro de marzo.