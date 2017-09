Tributo a AC/DC con NOISE POLLUTION

Iris Gálvez

Se acerca el evento especial para los amantes de la música de AC/DC , El Salvador será la sede de un gran evento en el que Noise Pullution rendirá a una de las bandas de culto más famosas del mundo. La cita es el próximo 15 de septiembre en el pabellón 7 de CIFCO a partir de las 8 de la noche.

los boletos ya están a la venta en Todoticket : General $25, VIP $40 y Platinum $65.

Noise Pollution

Hay corrientes musicales en la vida que siguen vivas año tras año, en el mundo del rock n ‘roll la música de AC / DC sigue más viva que nunca. Desde los primeros días con Bon Scott a la era moderna con Brian Johnson, AC / DC entrega lo mejor.

Los fans de AC / DC pueden celebrar porque Noise Pollution rinde homenaje a los pesos pesados ​​australianos del rock n ‘roll con sede en Los Ángeles, Noise Pollution ofrece una increíble reproducción de la experiencia de conciertos de AC / DC tanto en los periodos de Bon Scott como de Brian Johnson. Confrontado por JJ Micks en la voz y Tyler Melen en la guitarra principal, Noise Pollution presenta una mirada cronológica en la música de AC / DC.

Debido a la naturaleza monumental de la voz de AC / DC y el trabajo de la guitarra, esto es un logro raro e impresionante. La contaminación acústica se ha realizado para cientos de miles de ventiladores AC / DC en los últimos 5 años.

Noise Pollution interpreta los éxitos tanto de las épocas de Bon Scott como de Brian Johnson mientras guía a los espectadores a través de una inolvidable experiencia . La banda es profesional en su respeto por la música y su actuación. CBS Los Ángeles ha declarado Noise Pollution “uno de los mejores que encontrarás.” “Noise Pollution clava el sonido y la energía de un rendimiento AC / DC”. KCAL 96.7 FM llamó a Noise Pollution, “La banda que totalmente, Culo “.

Esta es una de las bandas de tributo de AC / DC más grandes que jamás han recorrido el planeta “. De California a Wisconsin a Arizona, la contaminación del ruido ha estado realizando demostraciones amistosas de la audiencia a las casas empaquetadas en los lugares del primero ministro a través de los Estados Unidos.

AC/DC y su éxito mundial hasta la actualidad

AC/DC ha vendido más de 200 millones de álbumes en todo el mundo, y de ellos aproximadamente 70 millones han sido vendidos en los Estados Unidos. Han sido sin lugar a dudas, la banda de hard rock más importante del período que va desde mediados de los años setenta hasta principios de los ochenta.

Su disco Back in Black ha vendido más de 50 millones de unidades en el mundo, y más de 22 millones solo en Estados Unidos, de manera que es el quinto álbum de mayor venta de todos los tiempos en este país, y el segundo entre los álbumes más vendidos de toda la historia de la música popular a nivel mundial. La canción homónima, «Back in Black», se situó en el segundo puesto en el programa Las 100 más grandiosas canciones del Hard Rock del canal VH1.

Este último los posicionó en el cuarto puesto en su lista «Los 100 mejores artistas de Hard Rock»,en tanto que MTV los situo en el séptimo puesto de «Las mejores bandas de Heavy Metal de todos los tiempos».Además la revista Q los colocó en el primer lugar en su lista «Los 50 grupos que debes ver antes de morir».

Desde el 22 de marzo de 2000, AC/DC tiene una calle en Leganés (Madrid) llamada calle de AC/DC, a cuya inauguración asistieron Malcolm y Angus con gran expectación de público y seguidores. El mismo día de la inauguración, la placa fue robada y repuesta a las dos horas. Tres días después, fue robada de nuevo. Fue incontable el número de veces que ha sido sustraída. Ante esa situación, el Ayuntamiento de Leganés decidió sacar las placas a la venta, para satisfacer las ansias de los admiradores. Esta anécdota fue expuesta en la película española Isi/Disi: Amor a lo bestia dirigida por Chema de la Peña y protagonizada por Santiago Segura y Florentino Fernández.

Del mismo modo, en octubre de 2004, la ciudad de Melbourne también les rindió honores: la Corporación de Lane, fue renombrada ACDC Lane, en honor a la banda. Sin embargo, la ciudad prohibió el uso del carácter de barra en nombres de calles, por lo que las cuatro letras se combinaron. La calle está cerca del Swanston Street, donde, en la parte trasera de un camión, la banda grabó uno de sus más grandes éxitos «It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll)».

Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll el 10 de marzo del 2003. Durante la ceremonia el grupo tocó Highway to Hell y You Shook Me All Night Long (con el vocalista de la banda Aerosmith, Steven Tyler). Ese mismo año, Malcolm y Angus recibieron el premio Ted Albert Award por su destacado servicio a la música australiana.