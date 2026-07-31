Tres agentes de la División Antinarcóticos son capturados por presunto cohecho

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Saúl Méndez

Colaborador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de tres agentes destacados en la División Antinarcóticos, acusados del delito de cohecho, luego de que un ciudadano denunciara que presuntamente le exigieron dinero tras intervenirlo en un retén policial.

La institución detalló que los hechos ocurrieron en un retén instalado sobre la carretera que conduce de San Cristóbal La Frontera hacia Santa Ana, donde los policías hicieron la señal de alto al conductor de un vehículo tipo pick up para realizar una inspección.

La víctima señaló que los agentes no siguieron el protocolo durante el registro del vehículo e introdujeron sin previo aviso un canino policial en el interior del automotor, lo que habría provocado daños en documentos importantes.

Cuando el conductor reclamó por los daños ocasionados, los policías presuntamente le exigieron $200 y lo amenazaron con generarle más problemas si no entregaba el dinero. Aunque posteriormente le permitieron retirarse, le solicitaron su número de teléfono celular.

El denunciante también reveló que los agentes lo habrían contactado posteriormente para exigirle el pago de $500. Tras reunir pruebas, el afectado interpuso la denuncia, lo que permitió iniciar la investigación y ejecutar las capturas.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo Rodríguez Navarro, de 49 años; Carlos Ernesto Miranda Rodríguez, de 41; y Josué Enmanuel Godínez Presa, de 31, todos miembros de la División Antinarcóticos.

La Policía Nacional Civil informó que los tres agentes serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso penal correspondiente por el delito de cohecho. Además, la institución señaló que también serán sometidos al procedimiento disciplinario interno y aseguró que continuará con la depuración de los elementos que incurran en actos de corrupción.

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