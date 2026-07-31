UES conmemora masacre estudiantil de 1975 y pide verdad y justicia

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Universidad de El Salvador (UES) desarrolló la marcha conmemorativa del 30 de julio. En la actividad participaron autoridades de la casa de estudios, docentes y estudiantes, la marcha recreó el caminar de los estudiantes masacrados el 30 de julio de 1975.

Es de recordar que el 30 de julio de 1975 ocurrió uno de los hechos más trágicos en la historia de la Universidad de El Salvador, ya que ese día estudiantes universitarios y de educación media participaban en una marcha pacífica organizada por la Asociación General de Estudiantes Universitarios, (AGEUS).

La manifestación pacífica expresaba su rechazo a la irrupción militar en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, ocurrida el 25 de julio de 1975, donde fueron capturados estudiantes que participaban en un desfile bufo. La marcha del 30 de julio, al llegar al paso a desnivel de la 25 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador, fue interceptada por efectivos de la Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda.

Bajo órdenes del coronel Carlos Humberto Romero, abrieron fuego contra los manifestantes. Hasta la fecha se desconoce el número total de personas asesinadas y desaparecidas. Estos hechos ocurrieron en un contexto de fuerte conflictividad social y política, previo al conflicto armado.

En ese momento la Universidad de El Salvador era vista por el gobierno militar de aquel momento como un espacio de organización y defensa de los derechos de la población.

Cinco décadas después, la comunidad universitaria mantiene viva la memoria de los héroes y mártires del 30 de julio, mediante vigilias, actos conmemorativos y la tradicional marcha. Los esfuerzos por esclarecer los hechos y alcanzar la justicia para las víctimas continúan sin respuesta.

Juan Rosa Quintanilla, rector de la UES, dijo que nuevamente salen a las calles de San Salvador para pedir justicia por la masacre ocurrida hace 51 años. “Desconocemos el paradero de jóvenes universitarios que sus familias quisieran conocer donde se encuentran para ponerles una flor”, agregó.

El funcionario sostuvo que la Universidad de El Salvador continuará exigiendo el cumplimiento del derecho ciudadano a conocer la verdad”. De hecho, como universidad han presentado diversos documentos a la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos y se deduzcan responsabilidades de la acción criminal.

La comunidad universitaria señaló que el 30 de julio de 1975 es para honrar la memoria de quienes lucharon por la libertad, la democracia y una sociedad más justa. La marcha finalizó en el paso a desnivel de la 25 avenida sur con una ofrenda floral en el monumento así también con la quema de un gorila gigante.

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