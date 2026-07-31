A 51 años de la masacre estudiantil “creemos que hay un contexto muy parecido”: Marisela Ramírez

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Movimientos sociales, civiles y estudiantiles conmemoraron el 51 aniversario de la masacre estudiantil perpetrada bajo las órdenes del coronel Arturo Armando Molina en 1975.

La marcha de las organizaciones inició a la 1:00 p.m. desde el portón de acceso a la Facultad de Ciencias y Humanidades para incorporarse a la 25 avenida sur hasta llegar al monumento en honor a los mártires.

Marisela Ramírez, del Colectivo de Profesionales Consecuentes, señaló que esta fecha llama no solo a traer a la memoria a quienes ofrendaron sus vidas para expresar el descontento del Gobierno de ese momento que intentaba guardar las desigualdades.

“Hay varias cosas que sucedieron en aquel contexto que ahora se repite y que necesitamos denunciar y luchar para que no vuelvan las dictaduras militares a El Salvador. A 51 años de la masacre, creemos que hay un contexto muy parecido, un gobierno que intenta guardar bajo, por ejemplo, concursos de belleza, juegos deportivos y luces led, toda la desigualdad, pobreza y criminalización de los sectores populares”, destacó Ramírez.

La misma lectura la hizo Rafael Méndez, de una organización estudiantil, “vivimos bajo un régimen que prácticamente ha cerrado todos los espacios democráticos del país donde, por ejemplo, se tiene una Constitución de la República donde los derechos están únicamente en papel porque el pueblo ahora, no goza de educación y salud de calidad, no hay derecho a la vivienda digna, no hay derecho al empleo, hay despidos masivos de trabajadores. Hay una serie de violaciones qué se comenten y somos pocos los que salimos a la calle a pedir por los derechos”.

Señaló que el 30 de julio no es una fiesta, “sino, es de lucha y protesta”. “La sangre derramada jamás será olvidada”, se leía en una pancarta. “Eso es lo que venimos a hacer diferentes organizaciones no solo estudiantiles, sino sociales y sobrevivientes de la masacre”.

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