Novena peregrinación de San Romero: fe, migrantes, justicia y defensa del medioambiente

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El comité organizador de la 9na peregrinación del Camino de San Óscar Arnulfo Romero brindó los últimos detalles de esta actividad religiosa que inició en 2017. Los peregrinos se embarcarán en este andar espiritual desde las primeras horas del 1 de agosto hasta las últimas del 2.

Santos Belisario, del equipo coordinador, dijo que esta es una de las peregrinaciones de fe más importantes de El Salvador, la cual saldrá rumbo a Ciudad Barrios, ciudad natal de San Óscar Romero. Para la actividad, se han preparado dos horas santas para preparar el alma y ofrecer el esfuerzo físico, siguiendo el ejemplo de San Romero.

Los cuatro pilares de la 9na peregrinación están inspirados en la encíclica magnífica humanidad del Papa León XIV: oración por los migrantes, cuidado de la casa común, respeto a la dignidad humana y búsqueda de la justicia y de la paz.

Belisario sostuvo que con la oración por los migrantes se pretende pedir por leyes que puedan proteger a los salvadoreños que migran y por sus derechos. Sobre el pilar del cuidado a la casa común, “queremos hacer un llamado a la conciencia y a comprometernos a cuidar la naturaleza y nuestra casa común”, destacó el padre.

Con el respeto a la dignidad humana, se recuerda la defensa, la promoción de los derechos y el valor de cada persona y con la búsqueda de la justicia y de la paz, se busca promover la unidad, la reconciliación y la convivencia pacífica.

Durante todo el trayecto, los peregrinos contarán con el acompañamiento espiritual continuo, se tendrá el rezo del Santo Rosario, confesiones con sacerdotes debidamente acreditados.

Los peregrinos se darán cita a las 5:00 a.m. en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, para realizar una misa de envío, la cual estará presidida por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

Luego, iniciarán el camino hasta Ilopango, donde abordarán los buses hasta Moncagua (San Miguel), haciendo una parada en El Triunfo para almorzar; desde Moncagua, la tarde del sábado, continuarán en peregrinación hasta Chapeltique y, previo a la entrada del pueblo, encenderán unos farolitos por aquellos proyectos que atentan contra los territorios, como la minería metálica, aprobada por Nuevas Ideas en diciembre de 2024.

“Encenderemos los farolitos como signos de un llamado contra aquellos proyectos que atentan contra la casa común en este caso contra la minería metálica cielo abierto y para pedir también por el cuidado del medio ambiente”, destacó Belisario.

En Chapeltique dormirán para amanecer el 2 de agosto y salir a las 7:00 a.m. en peregrinación rumbo a Ciudad Barrios, donde a las 2:00 p.m. se desarrollará una misa presidida por monseñor William Iraheta Obispo de Santiago de María.

El padre llamó a la ciudadanía, jóvenes, comunidades, parroquias y familias a que se unan a la peregrinación; este viernes, aún se podrán inscribir en la parroquia San Francisco Asís, en San Salvador.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez, dijo que el lema de este año es sentido por todos: “San Óscar Romero vive y camina con su pueblo”. El cardenal recordó que Romero es un sinónimo de lucha y levantarse en medio de las dificultades.

De momento, se han inscrito 700 personas, así como delegaciones de Estados Unidos y de Colombia; sin embargo, en el camino, se unen más personas. Del total de inscritos, al menos el 40 % son nuevos.

El comité organizador pidió a los conductores tener las consideraciones cuando la peregrinación transite por las calles. La Policía Nacional Civil y Viceministerio de Transporte, además de Cruz Roja Salvadoreña, acompañarán la actividad, para asistir a las personas que se hagan presentes en la peregrinación.

Alexis Barrera, de Cruz Roja Salvadoreña, recomendó a los peregrinos vestir ropa fresca y cómoda, evitar calzado nuevo, protegerse del sol con gorra y bloqueador, y mantenerse hidratados. También instó a personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión a llevar sus medicamentos y no sobreexigir el cuerpo.

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