SIMEDUCO respalda desfile cívico, pero cuestiona corto plazo para aplicar nuevas disposiciones

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Saúl Méndez

Colaborador

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) reaccionó a las nuevas disposiciones emitidas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, de cara a las festividades patrias y a la organización de los actos conmemorativos de la Independencia.

SIMEDUCO aclaró que respalda y promueve la realización del tradicional desfile cívico del 15 de septiembre como un espacio para fomentar las buenas costumbres, la cultura de paz, el verdadero civismo y la práctica de los valores morales que históricamente han caracterizado a las instituciones educativas.

«Reiteramos nuestro firme compromiso con la formación integral de la niñez y juventud salvadoreña. La celebración de la patria debe ser reflejo del respeto, orden, compañerismo e identidad cultural, tal como se establece en las ‘Disposiciones para la Organización del Desfile Cívico Estudiantil 2026′», destacó en un comunicado el 28 de julio.

El pronunciamiento surge luego de que se conociera que las instituciones educativas interesadas en participar en los desfiles cívicos del próximo 15 de septiembre deberán ajustarse a una serie de nuevas disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación. El documento introduce cambios que abarcan desde el proceso de inscripción de las bandas de paz hasta las normas sobre vestuario, repertorio musical, disciplina y seguridad durante la actividad.

No obstante, SIMEDUCO señaló que el principal inconveniente radica en el momento en que fueron anunciadas las nuevas disposiciones, ya que reducen considerablemente el tiempo disponible para la preparación de las actividades.

«Reconocemos y compartimos las inquietudes expresadas por diversos sectores de las comunidades educativas respecto a los plazos previstos para la inscripción y planificación del desfile cívico», detalló.

Entre los nuevos requisitos, las bandas de paz no solo deberán inscribirse para participar, sino también presentar un proyecto con información sobre la delegación, incluyendo el número de integrantes, el repertorio musical, los uniformes que utilizarán los estudiantes y si habrá participación de cachiporristas, gimnasia rítmica, ballet folclórico u otros grupos.

La normativa también exige la firma de una carta compromiso para cumplir las disposiciones del Ministerio. Además, un Comité Organizador evaluará a las instituciones antes de autorizar su participación, con base en criterios como la calidad musical, la habilidad para marchar y la trayectoria de la banda.

El reglamento establece el 31 de julio de 2026 como fecha límite para que las instituciones presenten su postulación mediante un formulario en línea, mientras que la respuesta sobre su aprobación será comunicada el 21 de agosto.

«Si bien comprendemos el entusiasmo por la conmemoración, la brevedad en el tiempo de preparación genera un desafío logístico significativo para los directivos escolares y los hogares; por lo que instamos a las autoridades educativas a que en futuras oportunidades se tomen en cuenta plazos que garanticen el bienestar estudiantil», concluye el comunicado.

Las Bases Magisteriales Salvadoreñas también coincidieron en que el principal inconveniente no radica en las disposiciones, sino en que estas fueron dadas a conocer cuando la mayoría de centros educativos ya había avanzado en la organización de las actividades patrias.

La gremial explicó que muchas familias ya habían invertido en la confección de uniformes, botas y otros implementos, mientras que los centros educativos contrataron instructores e iniciaron los ensayos con varios meses de anticipación.

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