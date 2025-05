Transportistas capturados serán acusados de “apropiarse fondos públicos” 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Por supuestamente no respetar el acuerdo con el gobierno en prestar el servicio de transporte gratuito o sacar las unidades tarde, otros siete empresarios fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC), quienes serán acusados de los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, extorsión y peculado.

La policía capturó a Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38 de Apopa; Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41D, de Soyapango.

Además, a Wuilian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión; Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48, y Nelson Saúl Villalta Platero, de quien no se identificó la ruta de la cual es propietario.

Estas capturas se suman a los cinco empresarios detenidos el 5 de mayo, entre ellos, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).

“Recibimos denuncias de rutas que sacaron tarde sus unidades, estaban cobrando el pasaje o no hacían las paradas respectivas”, publicó la PNC en redes sociales.

El presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que los empresarios han cometido el delito de peculado, porque se han apropiado de fondos públicos, pues el gobierno ya pagó por el servicio prestado desde el 5 al 11 de mayo y ellos no han cumplido con lo acordado.

“Si se les ha pagado por adelantado, y por el 100% de la capacidad de sus unidades durante toda la jornada, por qué simplemente no brindar el servicio por el cual ya se les pagó, lo único que se les ha pedido es brindar el mismo servicio que dan siempre, con la misma ganancia, o incluso mayor. Si insisten en buscar problemas, los encontrarán”, destacó el mandatario.

El gobierno enfatizó que canceló el costo total de la semana gratuita, y no exista ninguna justificación para no brindar el servicio a la población, y para pagar el salario correspondiente a los más de 12 mil motoristas del sistema de transporte de pasajeros.

Mientras tanto, la Mesa Nacional de Transporte pidió “clemencia”, por la pronta liberación de los empresarios detenidos, reiteró que seguirán trabajando a favor de la población salvadoreña y acatando las disposiciones del presidente Nayib Bukele, para mejorar el sector del transporte público de pasajeros.

“Estamos abogando en término empresarial, si hay una situación personal de algún mal comportamiento, nosotros respetamos, pero abogamos por los compañeros detenidos”, externó Luis Regalado, empresario y vocero Mesa Nacional del Transporte.

La Mesa Nacional de Transporte exhortó a los empresarios para entregar un bono extra equivalente al salario diario a todos los motoristas de autobuses y microbuses de las diferentes rutas, durante el tiempo que dure el servicio gratuito del transporte.

“Exhortamos a todos los motoristas a que se sumen a este esfuerzo que tiene como principal propósito beneficiar a la población salvadoreña, a quienes nos debemos y seguir cumpliendo con el mandato del presidente Nayib Bukele, les instamos a realizar las paradas de manera continua, para evitar cualquier inconveniente con los usuarios”, sostuvo la Mesa Nacional de Transporte.

Las complicaciones en el transporte se han generado debido a los trabajos en la carretera Panamericana, tramo Los Chorros, donde la semana pasada ocurrieron dos deslizamientos y el paso fue cerrado, como medida compensatoria el gobierno decidió que durante esta semana el transporte colectivo en todo el país sería gratis, sin embargo, esto no solucionó el problema.

La población afectada esperaba que la Asamblea Legislativa por decreto transitorio estableciera teletrabajo, las personas no indispensables físicamente en sus empleos, hacerlo desde casa, y quienes era necesario presentarse a sus trabajos si llegaran tarde no les descontara esas horas, asimismo, que la hora de salida fuera a las 3:30 de la tarde para que a las 7 de la noche ya estuvieran en sus casas, pues son más de cuatro horas de tráfico hacia el occidente del país.

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, propuso aprobar un decreto transitorio que estableciera el teletrabajo, pero los diputados de Nuevas Ideas no dieron sus votos para las medidas que realmente beneficiaría a la población con el cierre de la calle a Los Chorros, ya que quienes viven en San Salvador y el resto del país no son afectados y, por lo tanto, no era necesario implementar el transporte gratis y generar más caos.

En el tramo Los Chorros son constantes los derrumbes, especialmente durante la época lluviosa, sin embargo, en 2001 luego de los terremotos, el gobierno de ARENA quiso intervenir la zona, vinieron expertos japoneses y dijeron que no era viable, la recomendación fue hacer una carretera de seis carriles, lo que es el periférico Claudia Lars, para acortar la distancia no salir al redondel Integración, sino a La Residencial La Gloria, Mejicanos, y dejar Los Chorros de entrada o salida a San Salvador tal como estaba antes de la intervención del Gobierno de Bukele, que lo ha hecho mal, según entendidos en la materia.

