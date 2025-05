En el tercer día de “transporte gratis”, aún continúan las incomodidades de pasajeros

Gloria Silvia Orellana

“He salido desde las 4:00 de la mañana de mi casa para llegar aquí (Plaza Salvador del Mundo), y no veo claro todavía llegar al trabajo”, dijo José * (nombre ficticio por seguridad) trabajador de un despacho contable, en la colonia San Benito, mientras espera abordar una unidad del transporte.

En un despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), gestores del Viceministerio de Transporte y soldados controla el plan contigencial, en el tercer día del “transporte gratis” para la población, quienes se dirigen a sus trabajos en una de las estaciones que mayor demanda del transporte de pasajeros representa a diario en ese sector de la capital.

Irene trabaja como “seguridad” en una empresa privada, quien afirmó que realiza un viaje desde las 4:30 a.m. de Ilopango a San Salvador, sólo para llegar con 15 o 20 minutos antes de las 7 de la mañana a su trabajo. “No me gusta que el tiempo me quede corto para llegar al trabajo, pero estos días me ha tocado llegar casi a la hora justa de mi entrada regular”, manifestó.

Mientras, uno de los “controladores” de una empresa de transporte, sólo se atrevió a decir, “ahora se ve un poco más movido el transporte de la gente, pero siempre hay atrasos y aglomeraciones. La verdad es que algunos fallaron al no sacar todas las unidades el lunes (5 de mayo) -pero fue tan de repente- pero allí los pusieron quietos, vamos a ver que pasa al final”, indicó,

Al preguntarle que pasaría si la situación de Los Chorros no se logra superar y tienen que extender el servicio gratis una semana más, “a saber qué van a hacer los dueños con un problema de ese tamaño”, expresó.

Colapso en carretera Los Chorros

El pasado 28 de abril se registró un derrumbe de tierra de grandes dimensiones, el segundo en menos de una semana, en un tramo de la carretera Los Chorros, una vía estratégica y de alta demanda del transporte colectivo y de carga desde el occidente del país. De acuerdo con las autoridades unos 70 mil vehículos circulan en esa parte de la carretera Panamericana.

En los primero momentos del colapso, el ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez, suspendió el tránsito en la zona y pidió a los usuarios utilizar “vías alternas”, que en 4 días colapsaron también por la alta demanda de circulación vial.

Sobre la obra el funcionario señaló que no era la “geometría final” la inclinación de ese talud de donde se desprendieron alrededor de 10 mil metros cúbicos de tierra, que fueron removidos en días posteriores. Y afirmó, que el talud quedaría entre los “45 y 50 grados, con anclajes activos entre 20 a 30 metros de profundidad y drenajes para los espacios arenosos del talud”, acotó Rodríguez, en sus declaraciones.

No obstante, la construcción del viaducto “Francisco Morazán” que tendrá 8 carriles para agilizar el tránsito en el tramo de Los Chorros, ha sido constantemente criticado en redes sociales como “X” , en donde expertos en ingeniería civil, han sugerido numerosas alternativas y especificaciones sobre el tratamiento del talud colapsado. Semanas antes del colapso del 28 de abril, aduciendo en sus opiniones que esa obra representaba un “problema de diseño y ejecución”.

Ese talud, dijo el experto, tiene una “inclinación casi vertical”, y es un riesgo para quienes transitan por la zona. Asimismo, señalaron que existe una falta de conocimiento sobre el tipo de suelo de la zona, la que en su mayoría es limo, arenilla y toba (roca volcánica porosa), lo que vuelve a esa zona en suelo inestable ya sea por lluvias o deforestación.

MOP abrirá el tramo de Los Chorros la próxima semana

En sus últimas declaraciones el ministro Romeo Rodríguez, luego que no pudieran estabilizar la zona por el deslizamiento del talud, en la carretera a Los Chorros, el pasado 5 de mayo, ha pedido a los usuarios una espera hasta el 11 de mayo próximo.

Esto ha generado que el transporte colectivo y de carga e individual tuvieran que retomar y desviar su ruta por la carretera de San Juan Opico, Quezaltepeque y Bulevard Constitución, lo que está generado congestionamientos hasta de 4 horas a vuelta de rueda.

