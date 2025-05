Empresario de Ruta 26 desmiente robo de fondos del pago a transportistas 

Alma Vilches

El presidente de los empresarios de la ruta 26, Mario Salmerón, desmintió el supuesto robo de los fondos para los transportistas entregado por el gobierno en concepto de pago por el servicio gratuito a los usuarios.

“A mí se me está acusando de que he sustraído esos fondos y que los empresarios de la Ruta 26 se han quejado que no han recibido ese dinero, el dinero que se depositó para laborar los cinco días gratis que el gobierno dio a la población, fueron depositados el día de ayer (miércoles) comprobable en el banco”, expresó.

El empresario dijo que también es acusado de no dejar salir todas las unidades de la ruta 26, sin embargo, en el punto cerca de 40 autobuses esperaban su turno, ya que están prestando el servicio con normalidad, con una frecuencia entre tres y cuatro minutos.

“Nosotros como transportistas estamos haciendo todo el esfuerzo posible para poder dar un buen servicio, es bastante injusto que gente irresponsable se aproveche y esté atacando al sector transporte de este tipo de situación”, reiteró.

A la vez, hizo un llamado a las autoridades para investigar las cuentas en redes sociales desde donde han hecho esas denuncias falsas, a fin de identificar a las personas y presentar cargos en contra de ellas, porque se trata del dinero dado por el Estado.

Carlos Vides, empresario de la Ruta 26, desmintió las publicaciones falsas en Facebook, de que Salmerón les esté robando los fondos, pues es una persona correcta, más bien esas noticias las atribuye a “enemigos” de los transportistas que residen en las zonas aledañas donde parquean las unidades.

“Don Mario Salmerón en ningún momento nos ha retenido ni nos ha robado, en ningún momento nos deben nada, el gobierno ha pagado ya nos depositaron en el banco el dinero de la comparación que estaban dando y estamos desmintiendo esa información”, sostuvo Vides.

En el cuarto día de gratuidad del transporte colectivo, personal del Viceministerio de Transporte (VMT) mantiene supervisión en las terminales y paradas de buses, a fin que el servicio sea brindado con normalidad.

Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que avanzan los trabajos en Los Chorros, con la estabilización de los taludes y darles la forma final, con una inclinación de 50 grados.

Como parte del proceso, se instalarán anclajes de distintas longitudes, 20, 25 y 30 metros, y sistemas de drenaje profundo, que evitarán la acumulación de agua en el interior del talud.

El titular del MOP, Romeo Rodríguez, se comprometió a que el próximo lunes 12 de mayo, será habilitado el paso en el tramo Los Chorros, luego de finalizar los trabajos en la zona.

