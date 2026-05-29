Transparencia en activos y pasivos fue por presiones del FMI: Claudia Ortiz

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que la información de los activos y pasivos de los funcionarios debía ser pública desde años atrás, pero se ha hecho hasta hoy por presiones del FMI.

Es de recordar que a inicios de esta semana el Ministerio de Hacienda habilitó un portal en que se detalla los activos y pasivos de los funcionarios de Gobierno; entre ellos, los de los diputados de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el portal no brinda más detalles sobre el aspecto financiero de los funcionarios.

“El mecanismo que Hacienda puso a disposición no exigía nada más que una declaración de datos. Lo que se puede cuestionar es que no hay una manera en el marco de ese mecanismo para poder verificar la información”, comentó Ortiz en declaraciones a los medios de comunicación.

Según el portal, Claudia Ortiz tiene activos por $739,000 y pasivos por $201,000, un patrimonio neto de $538,000. Según informó la legisladora, declaró todo su patrimonio y de su grupo familiar “de manera completa”.

A juicio de la legisladora, la información alojada en el portal tuvo que haber sido pública “desde hace muchos años”; sin embargo, “ha habido un bloqueo al acceso a la información y ahora, por las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se han visto obligados”, recordó, ya que el Gobierno salvadoreño adquirió ciertos compromisos para que se le desembolsaran $1,400 millones en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado.

“No es porque tengamos funcionarios y gobernantes tan honestos y transparentes, que no lo son, sino porque es la única manera que tenían o es una de las condiciones que tenían que reunir para que les desembolsaran más dinero. Esto hay que dejarlo claro”, enfatizó Ortiz.

La legisladora cuestionó que el patrimonio declarado por algunos funcionarios “no corresponde con el estilo de vida que todos podemos ver que llevan, eso está a la vista de la ciudadanía”.

“Hemos visto en los últimos años, funcionarios que han sido contratistas del Estado, contratos millonarios. Hemos visto los créditos hipotecarios que reciben muchos de ellos y que no se ven reflejados en lo que están declarando”, enfatizó Ortiz en referencia a los préstamos que otorgó el Banco Hipotecario a diputados de Nuevas Ideas.

“Hemos visto funcionarios con cirugías estéticas que se han cambiado la forma de su cara; estaban gorditos y de repente están bien delgaditos semanas después, la ropa de diseñador, los vehículos. Eso está a la vista de la gente, no se puede ocultar. Como dice el dicho: el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se puede volver”.

Ortiz puntualizó que todo esto, lo han tenido que ejecutar porque el FMI se lo ha puesto de condición para que les hicieran desembolsos de ese préstamo.

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