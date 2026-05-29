Área para CIFCO ya ha sido definida y no se moverá ningún árbol más: Embajada China en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Embajada de la República Popular China en El Salvador se pronunció este jueves sobre el proyecto CIFCO que su país ejecutará en la Finca El Espino. Será China quien donará la construcción del nuevo centro de entretenimiento.

Es de contextualizar que, desde julio del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó transferir 55,711.13 metros cuadrados de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda que totalizan 475,806.7160m2 ubicado en la Finca El Espino, para que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) tenga nuevo lugar de entretenimiento.

Esto, por supuesto, generó malestar en la población, ya que se deforestaron árboles y miles de especies serían desalojadas.

En los últimos días, el tema se ha puesto en la agenda pública; ya que se ya se iniciaron los trabajos de deforestación, a pesar que ciudadanos organizados han rechazado que se construya el CIFCO en dicha zona ya que se trata de una zona de recarga hídrica; además, han recolectado aproximadamente medio millón de firmas para respaldar el rechazo popular.

“La cooperación entre China y El Salvador sigue convirtiéndose en desarrollo, inversión y obras para el bienestar de los salvadoreños. El área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona”, dijo la Embajada China, con lo que acepta que ha habido o habrá deforestación.

Según explicó, el proyecto ocupará únicamente el 30 % del terreno; mientras que el 70 % restante “será destinado a una amplia área verde, ecológica y de convivencia para las familias salvadoreñas, marcando un hito en el desarrollo sostenible de El Salvador”.

La narrativa del Gobierno es hacer creer que estos líderes ambientalistas y ciudadanos preocupados por la destrucción de los bosques están desinformados; el Gobierno monta la narrativa de que estos hablan desde la ignorancia sin saber del proyecto.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dijo que el CIFCO “no se construirá” en la Finca El Espino. Sin embargo, en el decreto aprobado en julio del año pasado por el oficialismo sí establece que el terreno pertenece a la Finca El Espino; por lo que se contradicen (ver nota aparte).

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