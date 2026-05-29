Sindicalistas advierten intento de ocultar crisis laboral en El Salvador ante la OIT

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Saúl Méndez

Colaborador

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) y otras organizaciones sindicales independientes de El Salvador consideran que la inclusión del país en la Lista Corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) representaría una medida mínima, pero indispensable, ante un contexto en el que se encubren prácticas de vulneración de derechos laborales y sindicales, mientras el gobierno promociona a El Salvador como el “país más seguro del hemisferio”, según afirmaron en conferencia de prensa.

Las declaraciones surgen en el marco de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se celebrará del 1 al 12 de junio en Ginebra, Suiza.

Las organizaciones sindicales sostuvieron que en la conferencia de la OIT debe prevalecer la voz legítima de organizaciones coherentes y comprometidas con la defensa de los intereses sociales, económicos y laborales de la clase trabajadora salvadoreña, a fin de denunciar ante la comunidad internacional la “grave y sostenida” crisis de libertad sindical y derechos laborales que, aseguraron, continúa profundizándose en el país.

Asimismo, ante el anuncio de una posible exclusión de El Salvador de la Lista Corta de la OIT, sindicalistas señalaron que es indispensable que la comunidad sindical internacional mantenga la atención y vigilancia sobre el país. Advirtieron que la exclusión de la lista preliminar (que agrupa a los Estados cuyos casos serán analizados públicamente por incumplimientos graves o recurrentes de convenios internacionales ratificados) no debe ser utilizada políticamente para minimizar la gravedad de la situación laboral y sindical salvadoreña.

Sonia Viñerta, secretaria general de la UNT, afirmó que, aunque El Salvador no ha sido incorporado en la lista preliminar de casos examinados por la Comisión de Aplicación de Normas (CAN), la gravedad, continuidad y sistematicidad de las violaciones a los derechos de la clase trabajadora justifican que el país sea considerado excepcionalmente para integrar la Lista Corta de casos graves.

“La situación salvadoreña no puede ser presentada internacionalmente como ejemplo de respeto a la libertad sindical, porque persisten persecuciones, criminalización, despidos antisindicales, intimidación y debilitamiento de organizaciones independientes”, afirmó.

También advirtió que ocultar el “grave retroceso” en materia laboral “solo es posible en complicidad con organizaciones cooptadas”, cuyo objetivo es proyectar internacionalmente la imagen de un país respetuoso de los derechos humanos laborales, afirmó la sindicalista.

“En Ginebra quedará expuesta la situación de sindicalistas detenidos y procesados, entre ellos Giovanny Aguirre, Misael Itamir Gómez, César Edgardo Hernández y Óscar René Martínez Iglesias; así como los casos de Dolores Almendares y Sabino Ramos, retomados en observaciones recientes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) en su informe de 2026 sobre el Convenio 87”, detalló Viñerta.

Las organizaciones también señalaron que entre las denuncias internacionales figurarán los asesinatos de los dirigentes sindicales Victoriano Abel Vega y Weder Arturo Meléndez Ramírez, cuyos casos continúan bajo observación de los órganos de control de la OIT, incluido el Comité de Libertad Sindical en los casos 2923 y 3395.

La denuncia internacional incluirá, además, señalamientos sobre la supuesta vulneración de derechos de 550 dirigentes sindicales despedidos arbitrariamente, más de 47,000 despidos ilegales en el sector público, el debilitamiento de sindicatos independientes, retrasos en la entrega de credenciales sindicales, obstáculos administrativos para el funcionamiento de organizaciones gremiales; amenazas, intimidación y acoso laboral, así como mecanismos administrativos y políticos que, según denunciaron, restringen la organización sindical independiente y favorecen un monopolio ministerial de la representatividad sindical.

“La propia Comisión de Expertos de la OIT ha expresado preocupación por asesinatos de sindicalistas, despidos antisindicales, obstáculos administrativos al funcionamiento sindical, restricciones al diálogo social y limitaciones incompatibles con los Convenios 87 y 98 de la OIT”, destacó la UNT.

De igual forma, señalaron que la Comisión de Aplicación de Normas de la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo manifestó “profunda preocupación” por las continuas violaciones a convenios fundamentales por parte del Estado salvadoreño y pidió el cese de actos de persecución, intimidación y restricciones al diálogo social tripartito.

“El Consejo de Administración de la OIT, en su 356.ª reunión, mantuvo seguimiento sobre la situación salvadoreña en materia de libertad sindical y cumplimiento de convenios fundamentales”, afirmó Viñerta.

“Frente a este escenario, es indispensable que la comunidad sindical internacional mantenga la atención y vigilancia sobre El Salvador, y que la exclusión de la lista preliminar no sea utilizada políticamente para ocultar la gravedad de la situación laboral y sindical existente en el país”, reiteró.

“Este conjunto de prácticas configura una crítica y progresiva restricción del ejercicio de la libertad sindical, no solo en contravención de los Convenios 87 y 98 de la OIT, relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva, sino también de otros convenios como el 111, relativo a la discriminación en el empleo; el 190, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo; y el 102, relacionado con la seguridad social”, detalló.

Viñerta también expresó preocupación porque, mientras esta situación persiste, el gobierno salvadoreño ha desplegado acciones de lobby internacional orientadas a desvirtuar las denuncias y evitar el ingreso del país en la Lista Corta, con respaldo de sindicatos afines al oficialismo.

“Ceder ante este lobby no solo ocultaría la situación del país, sino que sentaría un precedente negativo para la defensa de los derechos laborales y la libertad sindical a nivel regional y global”, alertó.

“La defensa de la libertad sindical en El Salvador es hoy una causa que interpela al movimiento sindical mundial. Lo que está en juego no es únicamente la situación de un país, sino la vigencia efectiva de principios fundamentales conquistados históricamente por la clase trabajadora, en un contexto de deriva autoritaria que recorre el mundo y las Américas”, añadió.

Para la UNT, el ingreso de El Salvador en la Lista Corta constituiría una medida mínima, pero necesaria, frente a una situación que requiere atención urgente y sostenida de la comunidad internacional, no solo por el futuro del sindicalismo salvadoreño, sino también por el impacto regional que podría generar el incumplimiento de convenios internacionales y las vulneraciones a derechos laborales.

“Mediante propaganda internacional se promueve la adopción de este modelo en otros Estados, pero la seguridad jurídica y la seguridad sindical son vulneradas constantemente. Por ello, la lucha por la libertad sindical en El Salvador continúa siendo una causa urgente de la clase trabajadora y del movimiento sindical internacional”, concluyó Viñerta.

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