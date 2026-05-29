Decreto aprobado por Nuevas Ideas contradice al MOP sobre construcción del CIFCO en Finca El Espino

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Es falso el argumento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de que el CIFCO no se construirá en una parte de la Finca El Espino, ya que el decreto aprobado por los legisladores en julio de 2025 menciona que el terreno donde se construirá el proyecto “forma parte de la Finca El Espino”.

En esta semana defensores ambientales, influencers y creadores de contenido se han unido en una sola voz para salvar la zona donde se pretende construir el nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), ya que su antigua sede fue utilizada en pandemia para el Hospital El Salvador. Por lo que el CIFCO se quedó sin un lugar físico; realiza sus eventos en FENADESAL.

En una encuesta de la UCA, 7 de cada 10 salvadoreños no quiere la construcción del CIFCO en la Finca El Espino. El Movimiento Ciudadano “Todos Somos el Espino” ha liderado esta lucha y ha presentado diversas cartas a diferentes instituciones donde exponen las consecuencias de construir el proyecto en dicha zona.

Por ejemplo, plantean que la construcción del CIFCO en El Espino derivaría en inundaciones y catástrofes naturales, la pérdida de biodiversidad. “El mayor argumento son los animales que encuentran en El Espino, su hogar. El hecho de que estos animales pierdan su hogar va a generar desplazamientos hacia zonas urbanizables, lo cual pone en riesgo a los seres humanos ante enfermedades zoonóticas y virus como el que vivimos en la pandemia del COVID-19”, dijo elmovimiento, en febrero de este año, cuando Gabriela Capacho y Jonathan Méndez llegaron a la Asamblea Legislativa a pedir audiencia en el pleno para exponerles la situación. Sin embargo, fueron rechazados.

Esta semana ha tomado mayor relevancia esta lucha social y medioambiental, al punto que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha salido a tratar de desmentir que el proyecto no se ejecutará en la Finca El Espino. En redes sociales, el MOP catalogó como “falso” que el CIFCO se pretenda construir en El Espino.

“No se construirá CIFCO en “El Espino”. La información que circula en redes sociales no representa la ubicación real ni el verdadero alcance del proyecto de CIFCO. El área de intervención NO está en el Eco-Parque El Espino, ni en el Parque Bicentenario, ni en el área protegida de El Espino”, se lee y agrega que “tampoco se encuentra en terrenos anexos o aledaños, ni en terrenos que estén de alguna manera conectados con dichas áreas. El terreno donde se desarrollará esta obra pública está ubicado frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en una zona donde ya existen proyectos como SICA, ILEA, la Universidad Dr. JoséMatías Delgado, FEPADE y muchos otros desarrollos comerciales, educativos, residenciales, turísticos y culturales, tanto públicos como privados”.

Sin embargo, el MOP miente o, al menos, así se puede considerar al consultar las “disposiciones especiales para transferir por ministerio de ley una porción de terreno propiedad del Estado de El Salvador en el ramo de Hacienda a favor del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador” que aprobó el oficialismo en julio del año pasado.

El decreto menciona que “el Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda es propietario del resto de un inmueble de la extensión superficial de 475,806.7160m2, que forma parte de la Finca El Espino, ubicado en el distrito de Antiguo Cuscatlán, municipio de La Libertad Este, departamento de La Libertad”.

De esa extensión, se autorizó transferir al CIFCO una porción de terreno por 55,711.13 m2. En el decreto menciona que el terreno propiedad de Hacienda es “identificado como resto de la Finca El Espino”.

El MOP para apaciguar las críticas informó que la tarde de este jueves iniciaría a una “siembra masiva” en diferentes puntos del país, incluyendo la reforestación de El Espino. En la explanada del parque Bicentenario, el MOP pretende sembrar 20,000 árboles; esto como respuesta ante las críticas por deforestar parte de la finca.

El Movimiento “Todos Somos El Espino” denunció que en horas de la noche del miércoles se habrían ingresado las máquinas para deforestar la zona y, en efecto, este jueves amaneció con un cielo gris para miles de árboles y animales que vivían en la zona; de hecho, Radio YSUCA reportó que la noche del miércoles, cuando se estaban talando los árboles, fueron vistos varios mapaches huyendo a las comunidades aledañas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...