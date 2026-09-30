“Todos los actos que se hicieron son nulos”: dice Cesia Rivas sobre reciente Asamblea Nacional de VAMOS

Redacción Nacionales

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La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, aclaró que fue la dirigencia del partido la que solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la ampliación de 6 meses el periodo de funciones del Consejo Ejecutivo Nacional; esto, ante la finalización del periodo de gestión.

Rivas señaló, en declaraciones a la prensa este martes, que fueron dos escritos los que presentaron al TSE el pasado 24 de septiembre, uno para registrar a la Comisión Electoral Permanente (CEP) y el otro era “una aclaración”, ya que, en el partido, existe una diferencia entre lo establecido en los estatutos, lo aprobado y lo registrado en el TSE sobre el periodo de los actuales miembros de la CEN.

“Hay una diferencia entre lo que a lo interno ya estaba reformado y aprobado, versus a lo que estaba afuera, que era que no habían entrado en vigencia aún los estatutos que modificaban el plazo de las funciones del Consejo Ejecutivo Nacional de 3 a 5 años. Entonces, debido a que el registro dice que 3 años, pedimos que se aclarara, porque a la hora de registrarse en el TSE sí ya estaba vigente los estatutos respecto a que eran 5 años. Entonces, en el mismo escrito dijimos que, en caso de no resolvernos a nuestro favor de ese error en el registro, se nos ampliaran las funciones por 6 meses”, explicó.

El periodo de gestión del actual CEN era hasta el 25 de septiembre de 2026. La noche del sábado, el TSE notificó la ampliación del periodo de la CEN por 6 meses más. Según dijo Rivas, este periodo se solicitó porque “es obligación del partido VAMOS garantizar derechos políticos, garantizar que cada candidato que llegó de buena fe al partido, que llegó a querer participar y someterse pueda estar inscrito (al TSE)”.

Rivas sostuvo que, como partido político, la prioridad “no es elecciones de autoridades partidarias”, sino “no fallarle a la población y que VAMOS pueda participar en 2027”. Eso, según dijo Rivas, era posible si como partido tienen las credenciales para nombrar representantes legales y los organismos electorales temporales.

El pasado domingo, militantes de VAMOS desarrollaron una Asamblea Nacional Extraordinaria, donde se eligieron y juramentaron a los miembros de la Comisión Electoral Permanente (CEP) y del Tribunal de Honor y Disciplina. Claudia Ortiz, quien fue la vocera de esa Asamblea Nacional, dijo que la CEP electa por la Asamblea Nacional Extraordinaria convocada y desarrollada la semana pasada por la secretaria general, “carecía de validez” por violentar los mismos estatutos del partido y que, por lo tanto, esa inscripción en el TSE no era válida.

“Lamentamos que hayan salido siempre celebrando dicha Asamblea cuando primero se autoconvocaron. No tienen las facultades. Los estatutos dicen que es la Secretaría General quien convoca a toda sesión ordinaria o extraordinaria. A falta de la Secretaría General, si no se convoca, lo que procede es una solicitud de siete secretarios del Consejo Ejecutivo Nacional, primero que estén activos, segundo es una solicitud a la secretaría general para que convoque, no es que se autoconvoca y celebran. Porque nuestros estatutos dicen que quien celebra toda reunión del partido por ostentar la representación legal, judicial y oficial es la secretaría general”, destacó Rivas.

Asimismo, informó que la notificación de la resolución del TSE llegó el sábado a las 9:27 de la noche y convocaron a sus candidatos a reunión. El domingo, a las 9 de la mañana, comunicaron la situación a los aspirantes; a las 10 notificaron a la militancia en el grupo institucional y a las 11 publicaron la resolución en redes sociales.

“Por lo cual, el celebrar esa Asamblea Nacional Extraordinaria no solo atenta con incumplimientos a los estatutos. Estamos hablando de usurpación de funciones y desacato total al máximo tribunal (TSE) en materia electoral, tal como lo dice el artículo 3 de la Ley de Partidos Políticos” destacó Rivas.

La dirigente partidaria señaló que ese mismo domingo todos los secretarios involucrados en la Asamblea fueron denunciados ante el Tribunal de Honor, mientras que “todos los actos que se hicieron son nulos”.

De momento, se encuentran a la espera de lo que decida el TSE, ya que el lunes, según dijo Rivas, la diputada Ortiz se apersonó al TSE a presentar escritos.