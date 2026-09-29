QUIEBRE EN EL SENO ISRAELÍ

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Durante una concentración asquenazi que protestó contra las matanzas cometidas por Israel en la franja de Gaza, ahí en el centro de Manhattan, New York, el pasado viernes 25 del mes en curso, se dio un muy curios y hasta hace poco improbable hecho cubierto por France24, medio noticioso francés, que grabó en directo un hecho que antes sucedió en otras locaciones, gravemente revestida de profundas emociones contrapuestas en aquella escena: una sionista abiertamente pro nazi, increpa a los barbudos y sus familias concentrados en aquel lugar, para en medio de lloros cuestionarlos luego de insultarlos: ¿cómo pueden decir eso contra nuestro pueblo?

Ese no es un hecho aislado, pues debemos contextualizarlo con la partida de hasta un cuarto de millón de israelíes que salieron del país en abierto rechazo al ciclo de operativos militares que se aplica contra la franja de Gaza, algo así como el 1,2% del total de la población, que no respaldan la política genocida detrás de ésta, que a la fecha costo más de 100, 000 muertes de ciudadanos palestinos desarmados, del número cada vez mayor de militares que se niegan a seguir operando, desertando abiertamente a las fdi, o de un cada vez más patente esfuerzo encaminada a resistir la alienación de la población, en hechos como el documental NASA, dirigido e exponer los parámetros del genocidio, el papel de las IA´s implicadas en él, así como el que cada vez menos israelíes en edad militar, muestran disposición a participar de los crímenes que en nombre de Isreal comete el sionismo, de acuerdo al medio Haaretz.

Todo esto sumado a un crecimiento vertiginoso de la oposición de los partidos de la oposición en el seno del país, que implica que el régimen ya no tiene, a pesar de sus esfuerzos por radicalizar a la población mediando cruda y descarnada propaganda y desinformación desde la mediática a su alcance, el mismo impacto entre esta, reflejado en el aislamiento político en que sus delitos se han traducido para el país, incluso por parte de países que hasta hace poco fueron aliados incondicionales, como Francia e Inglaterra, donde por presión de sus poblaciones, la partidocracia se decanta cada vez más por señalar abiertamente los tales delitos.

Un ejemplo crudo, lo describe lo sucedido un día antes de lo descrito arriba, cuando tocaba a Netanyahu dirigirse al pleno de las NNUU, lo que produjo la mayor corrida de delegaciones de la misma jamás registrada, en rechazo a su presencia, a lo que aquel respondió victimizandose, mientras llamó cobardes a los que se marcharon, la práctica totalidad de delegaciones del orbe, que dejará como acompañantes en aquel gigantesco hemiciclo, solamente las representaciones del fascismo, que procuraron hacerse sentir en medio de una gritería con la que acompañaron los sin sentidos con los que se congratuló el criminal Netanyahu.

Mientras su pueblo, al que dice servir, por el que justifica todos sus crímenes, mentiras y actuar, está cada vez más abandonado y huérfano de humanidad.

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