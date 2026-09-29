Diputados acuerdan $50 millones de préstamos para censo económico

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen a favor de que el Ministerio de Hacienda suscriba un préstamo por $50 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID para financiar el programa de Fortalecimiento de las Estadísticas Económicas.

Este lunes, los parlamentarios recibieron a la subdirectora de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes, quien informó que el último censo elaborado en esta materia data de 2005.

Reyes expresó que el proyecto busca generar información “oportuna y confiable”, que vincula el operativo de los censos que el Banco Central de Reserva (BCR) realiza. Indicó que se contribuiría con el desarrollo continuo de la capacidad metodológica y técnica del BCR; dicha entidad es la responsable del Sistema Estadístico Nacional, por lo que será la encargada de ejecutar el proyecto.

Es de recordar que, en los últimos tres años, el BCR ha llevado a cabo dos censos: En 2024, desarrolló el de población y vivienda y en 2025 el agropecuario.

Reyes explicó que los resultados de este nuevo censo se deberán presentar a más tardar en el tercer trimestre de 2027.

Los fondos del préstamo financiarán la implementación de un nuevo Censo Económico, la modernización de los sistemas estadísticos y la adopción de tecnologías digitales para la recopilación, gestión, análisis y difusión de datos.

El proyecto también incorpora el uso de tecnologías digitales a lo largo de todo el ciclo censal y la inclusión de información sobre la economía informal, un sector que desempeña un papel significativo en el empleo y la actividad económica de El Salvador.

De acuerdo a la representante de Hacienda, el programa comprende tres componentes que se desarrollarían con los recursos que se obtengan del préstamo. El primero de ellos se relaciona con el apoyo de la generación de estadística con altos niveles de calidad, en términos de relevancia, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad de la información que se genere, se procese, se utilice y se obtenga a través de los censos.

El segundo componente, según explicó la funcionaria, se refiere al fortalecimiento técnico y metodológico del BCR, por lo que este tiene como propósito fortalecer a dicha institución para que genere la información que produzca mediante las encuestas. Finalmente, el tercero es la administración, evaluación y auditoría, que contempla servicios de consultorías para apoyar la implementación del proyecto.

El contrato de préstamo establece un plazo de hasta 23 años, contados desde la fecha de suscripción. La amortización iniciará noventa meses después de la entrada en vigencia del contrato y continuará de forma semestral, con cuotas consecutivas e iguales hasta la cancelación total. Los intereses se calcularán con base en una tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con posibilidad de conversión a tasa fija, y se pagarán cada seis meses. Además, se aplicará una comisión sobre el saldo no desembolsado, determinada periódicamente por el BID, que no podrá superar el 0.75 % anual y comenzará a devengarse sesenta días después de la firma del contrato.

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