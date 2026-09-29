“Queremos sanar y construir”, dice Sadaí Santos candidata a la vicepresidente por el FMLN

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Saraí Santos, una enfermera graduada y exempleada del Hospital Rosales, candidata a la vicepresidencia de la República por el FMLN, asegura que su incorporación a la fórmula presidencial responde a la intención de trasladar al escenario político las demandas que, según afirma, permanecen sin respuesta.

Santos explicó, durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, que conoció al médico Rafael Aguirre a raíz de su despido y que desde entonces mantuvieron coincidencias alrededor de las problemáticas del sistema de salud y de los trabajadores.

“Yo nunca había estado vinculada a la política”, afirmó, al explicar su decisión de aceptar la candidatura. Señaló que, ante los problemas que ha encontrado en sus recorridos territoriales, consideró que una candidatura podía convertirse en otra forma de levantar la voz y representar demandas de sectores que, a su juicio, no están siendo escuchados.

De la experiencia laboral a la candidatura

Santos se presenta como una mujer proveniente de la sociedad civil y de la clase trabajadora. Originaria de Atiquizaya y de 42 años, sostiene que su experiencia personal, incluida la situación derivada de su despido, ha influido en su decisión de participar en política.

La candidata también cuestionó los ataques que, según sus declaraciones, han recibido ella y otros integrantes de la fórmula presidencial en redes sociales. Consideró que ese tipo de confrontación forma parte de una dinámica política que afecta particularmente a las mujeres que deciden participar en espacios políticos.

“Nosotros no venimos a pelear con nadie, nosotros queremos solucionar”, manifestó, al plantear que su propuesta busca “sanar y construir”, frente a los problemas que enfrenta el país.

La participación de Santos se produjo junto a Sophia Cortez, candidata a diputada por el FMLN por la diáspora o la circunscripción 15. Cortez explicó que su trayectoria académica y profesional incluye un doctorado relacionado con educación, psicología, liderazgo global y gestión de procesos de cambio.

Una lectura sobre la crisis política

Durante la conversación, Cortez planteó una interpretación de la actual coyuntura política salvadoreña a partir de cinco factores que, según su análisis, confluyen en la crisis. Entre ellos mencionó la falta de liderazgo de actores políticos, una comprensión limitada de la democracia, la aparición de personas que realizan análisis político sin suficiente rigor académico, una crisis de la derecha global y la crisis de las izquierdas latinoamericanas.

Su planteamiento también incorporó el concepto de colonialidad del poder y del pensamiento, con el que intentó explicar transformaciones culturales y políticas que, a su juicio, influyen en la manera en que la población interpreta la realidad.

Cortez sostuvo además que las categorías tradicionales de izquierda y derecha han perdido parte de su capacidad para explicar las posiciones políticas actuales. Según su interpretación, otros factores culturales y sociales tienen una influencia creciente sobre la forma en que las personas se relacionan con la política.

En ese marco, también hizo una autocrítica sobre el desempeño histórico de la izquierda salvadoreña. Señaló que el FMLN no profundizó algunos cambios durante sus años de gobierno y sostuvo que existió una expectativa equivocada de que era posible negociar determinadas transformaciones con sectores de derecha.

La economía como preocupación central

Santos ubicó la economía como uno de los principales problemas que le han planteado los ciudadanos durante sus visitas a distintos territorios.

Mencionó las dificultades de agricultores, pescadores, vendedores y pequeños empresarios, sectores que, según su relato, enfrentan problemas para producir, acceder a créditos o mantener sus actividades económicas.

Como ejemplo, relató que durante una visita un agricultor le explicó las dificultades para cubrir costos de producción, en un contexto marcado también por la sequía y los efectos del cambio climático.

La candidata cuestionó además el destino del endeudamiento público y planteó que los recursos estatales deberían responder a necesidades concretas de la población. Puso como ejemplo la inversión en infraestructura y servicios básicos, señalando que las prioridades deberían establecerse a partir de las necesidades de las comunidades.

También se refirió a los vendedores desalojados del Centro Histórico de San Salvador. Desde su perspectiva, estas personas no realizan sus actividades únicamente como una opción laboral, sino como un mecanismo para garantizar el sustento de sus familias.

Créditos, agricultura y producción nacional

Uno de los componentes económicos que Santos identificó como parte del proyecto que desarrolla junto a Aguirre es facilitar el acceso al crédito para las pequeñas y microempresas.

Según explicó, agricultores consultados durante los recorridos territoriales han manifestado dificultades para obtener financiamiento debido a los requisitos que deben cumplir. La propuesta, de acuerdo con sus declaraciones, busca abrir nuevamente mecanismos de crédito para estos sectores.

La candidata también planteó fortalecer la producción agrícola nacional como una vía para avanzar hacia una mayor soberanía alimentaria. Mencionó la necesidad de apoyar a los productores mediante semillas, financiamiento y mecanismos que permitan comercializar sus productos dentro del país.

“¿Por qué vamos a traer queso de otro país si aquí se puede producir?”, cuestionó, al defender una política de respaldo a los productores nacionales.

El FMLN y las elecciones de 2027

Otro de los temas de la conversación fue la decisión del FMLN de participar en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2027, pese a las críticas de sectores que consideran que la vía electoral tiene limitaciones en el actual escenario político.

Cortez acepta que el sistema electoral salvadoreño ha experimentado modificaciones importantes y mencionó cambios constitucionales, judiciales, municipales y en la organización de las circunscripciones electorales.

También señaló que persisten interrogantes operativas relacionadas con la representación de la diáspora, entre ellas el funcionamiento de las oficinas, presupuesto y mecanismos de atención para quienes residan fuera del país.

Sin embargo, dijo Cortez, participar en las elecciones constituye una forma de disputar espacios dentro de las reglas que todavía permanecen abiertas.

Su argumento parte de que, aun en un escenario político más cerrado, la participación electoral permite mantener presencia y plantear alternativas ante la ciudadanía.

En este contexto, Santos y Cortez defienden una candidatura que busca combinar la experiencia de sectores de la sociedad civil con una propuesta política del FMLN.

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