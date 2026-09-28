El Mausoleo de Morazán entre el show y la blasfemia 

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Editorial

Los asesores venezolanos de Nayib Bukele saben que la BINAES y las luces a su alrededor ya son parte del hastío de los frecuentes visitantes, por lo que el entretenimiento estaba perdiendo su objetivo, y algo se tenía que hacer.

Además, el silencio de Bukele ante temas de vital importancia para la población necesita de un “cortinazo” efectivo y de largo plazo o de aquí a las elecciones, el 28 de febrero de 2027, y aunque seguramente no fue de la noche a la mañana, sacaron a luz pública, con toda el espectáculo hollywoodense, el nuevo Mausoleo del general Francisco Morazán.

Así, desde el 24 de septiembre, al unionista y liberal Francisco Morazán, Bukele lo ha convertido en un espectáculo más, sobre todo, porque lo proyecta sin memoria, sin historia, una figura vana, de mármol y luces para las selfis y así embobar a los visitantes.

Usar la figura de Francisco Morazán para el espectáculo, para el entretenimiento, es una blasfemia, por ofensiva e irrespetuosa del legado del prócer liberal centroamericano, y porque lo utiliza un ultraderechista y ultraconservador, que hace todo lo contrario por lo que Morazán luchó, luego que Manuel José Arce traicionara la constitución de Centroamérica, el 22 de noviembre de 2024.

El traslado de lo supuestos restos o cenizas de Francisco Morazán al mausoleo edificado en el Jardín Centroamericano, en el costado sur del Palacio Nacional, no representa, por la práctica política e ideológica de Nayib Bukele, su pensamiento.

Recordemos que la lucha que emprendió Morazán en Honduras, el 11 de noviembre de 1827, y que recorrió Centroamérica en contra las traidoras fuerzas federales, era en defensa de su ideario de un verdadero patriota liberal. En El Salvador, la batalla más famosa que libró Morazán con su ejército conformado por voluntarios de Honduras, El Salvador y Nicaragua fue en El Gualcho, Nueva Granada, departamento de Usulután, el 6 de julio de 1828.

Los idearios de Morazán, los cuales Nayib Bukele no comparte ni compartirá son: La primera, la Unión Centroamericana. Bukele le dio una estocada a ese ideario del general Francisco Morazán, cuando decidió sacar a El Salvador del Parlamento Centroamericano, quiso hacerlo inmediatamente, pero los convenios internacionales y el protocolo del PARLACEN se lo impidieron, por eso El Salvador estará solo cinco años más en ese foro político centroamericano.

Un segundo ideario fue la Secularización, es decir, separar las cosas del Estado con los de la Iglesia. Bukele, aprovechándose de que entre el 83% y 85% practican la fe cristiana (católicos y evangélicos), ha utilizado el dogma de fe para manipular a ese pueblo. El 9 de febrero de 2020, cuando ingresó con soldados y policías al Salón Azul de la Asamblea Legislativa, “oró” y dijo que había hablado con Dios, y que este le había pedido “paciencia”.

La intención de Bukele era que una turba de seguidores enardecidos lincharan a los diputados que en aquel entonces, salvo los de GANA, eran de la oposición,

Luego de negociar con las pandillas para disminuir los homicidios, Bukele manifestó que había sido “un milagro”.

En varias apariciones públicas, Bukele hace ver que ha sido ungido de Dios para estar al frente del país. Otro ideario de Morazán fue sobre las libertades civiles: la libertad de prensa, libertada de pensamiento y la libertad religiosa. Con respecto a las dos primeras, Bukele ha obligado al exilio a más de cincuenta periodistas y mantiene unos 80 presos políticos como Ruth López y Enrique Anaya, por hacer uso de la libertad de expresión.

Morazán creía en la educación pública y laica, incluso hasta introdujo el modelo educativos inglés, el más avanzado en aquellos tiempos. ¿Qué hace Bukele?, cerrar escuelas públicas, más de 80 hasta la fecha, y ha despedido más de cuatro mil profesores. Hay escuelas que supuestamente iban a ser reconstruidas desde 2023 y siguen abandonadas, mientras que los alumnos se encuentran hacinados en casas particulares para no perder el año lectivo, con sus correspondientes dificultades, incluso de aprendizaje.

Y, finalmente, el general Francisco Morazán creía en el republicanismo, es decir, la separación de poderes, y cuando el presidente de la Federación Centroamericana violenta la Constitución al destituir al presidente del Estado de Honduras, y colocó a un incondicional conservador, Morazán inició la lucha revolucionario contra los federales.

Nayib Bukele ha violentado no solo la Constitución de la República una y otra vez, sino que, usando su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, anexó los otros poderes del Estado al ejecutivo.

Es decir, la práctica política de Nayib Bukele es todo lo contrario a los idearios de Francisco Morzán, de ahí que el nuevo Mausoleo en Jardín Centroamericano no es más que una pantomima, un show y una blasfemia contra la historia.

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