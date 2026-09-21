Las cadenas que Bukele tiene pendientes con la población salvadoreña

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Editorial

En el marco de las fiestas patrias, el presidente inconstitucional, Nayib Bukele, desarrolló una cadena de radio y televisión, para inaugurar la remodelación el Centro Escolar Cantón los Toles y la pavimentación de un tramo de carretera de aproximadamente 15 kilómetros. La obra en sí es aplaudible, aunque hay que recordar que son obligaciones de los gobernantes, a quienes hay que exigirles, pues las infraestructuras son obligación de quienes detentan el poder.

Lo malo es que se tardó un año para construir la escuela y la carretera, lo que significan que los alumnos no recibieron sus clases debidamente. Recordemos que la promesa de hacer la obras fue realizada por el mandatario en septiembre de 2025 luego que se volviera un video en redes sociales que mostraba a los niños del cantón desfilando por las fiestas patrias en una calle rural completamente destruida y llena de lodo, mientras la ministra de educación exigía zapatos limpios, bien lustrados. Producto del video viral Bukele “ordenó” tanto la pavimentación de la calle de acceso como el local de la escuela.

Lo malo es que haya utilizado una cadena de radio y televisión para inaugurar una escuela que tardó un año en construirla, cuando hay centenares, sino es que miles de escuela abandonadas. Sacaron a los alumnos porque supuestamente iban a remodelarlas y los trabajos fueron abandonados. Ejemplos hay en abundancia. El Centro Escolar Caserío Potrerillos de Ilobasco, se encuentra abandonada desde 2023, cuando los alumnos fueron sacados supuestamente porque iba a ser reconstruido. Gracias a gente altruista que ha prestado sus viviendas los alumnos y no han perdido clases. Claro, la calidad por instalaciones adecuadas seguramente ha impactado.

Lo malo está en que 15 kilómetros no son significativos, si tomamos el del Ministerio de Obras Públicas que contempla cerca de 6763 kilómetros de carretera que están literalmente abandonados, luego que el gobierno les quitare el FODES y eliminaras las alcaldías, hoy, distritos, que era las que se encargaban de dar mantenimiento a esas vías vecinales.

En conclusión, inaugurar una escuela, pese al beneficio a la comunidad, y pavimentar 25 kilómetros, no merecía una cada de radio y televisión-

Hay que tener claro que una cadena de radio es un recurso comunicacional al que deben acudir los gobiernos, en tanto que es un servicio público para informar, educar y orientar a la sociedad sobre temas de relevancia.

En este editorial, ofrecemos cinco temas que debieron o deberían ser motivos de una cadena de radio y televisión.

La primera, para informar que gestiones ha hecho para los cerca de 200 mil salvadoreños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), qué habló con el presidente Donal Trump, en los 15 minutos que estuvieron reunidos en la Despacho Oval, de la Casa Blanca, el 17 de julio del presente año. Si el silencio de Donal Trump con respecto al TPS tiene algún significado. Bukele debe saber que tanto los salvadoreños beneficiados con el TPS como sus familiares en El Salvador viven en zozobra, miedo, angustias. Estos estados emocionales deben ser despejados, mantenerlos es una irresponsabilidad. Bien valdría una cadena de radio y televisión para eliminar la zozobra.

La segunda cadena debería servir para que explicarles a los salvadores cómo va a enfrentar la crisis alimenticia en el país, sobre todo por el impacto que va generar la sequía que ha vivido el país en lo que va del año.

De acuerdo con agricultores, la no sembrar la postrera, el país va a perder prácticamente el 75% de la cosecha de frijol, el 100% de sorgo y el 20% de maíz.

La tercera cadena debería servir para anunciar que medidas va a implementar para disminuir el impacto de los altos cotos de la gasolina, que no solo afecta a quienes tienen vehículos, sino a todos los salvadoreños por el efecto de cascada.

La cuarta, para anunciar al país que políticas va a implementar para sacar de la pobreza a un millón de salvadoreños en pobreza y a 500 mil en extrema pobreza. Es de recordar que en los siete años de gobierno de Nayib el número de pobres ha aumentado en 200.

Estas cadenas si valen la pena que el gobierno las convoque, en vez dedicar sendos espacios en temas muy particulares y de poco valor para toda la nación.

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