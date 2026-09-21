Centro Escolar Caserío Potrerillos continúa sin reconstrucción tras demolición en 2023

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Saúl Méndez

Colaborador

Estudiantes del Centro Escolar Caserío Potrerillos, ubicado en el cantón San Francisco Iraheta, distrito de Ilobasco, Cabañas, solicitaron al presidente Nayib Bukele que se retomen y finalicen las obras de reconstrucción de su centro educativo, cuyos trabajos permanecen paralizados desde 2023.

A través de un mensaje dirigido al mandatario, los estudiantes señalaron que la escuela fue demolida a finales de 2023 como parte del proyecto denominado Mi Nueva Escuela. Sin embargo, aseguraron que, pese al inicio de los trabajos, la infraestructura no volvió a ser construida.

“Somos el Centro Escolar Caserío Potrerillos de Ilobasco, código 12156, departamento de Cabañas, y queremos contarles algo que nos preocupa mucho desde hace casi cuatro años”, expresaron los estudiantes en su mensaje.

Los alumnos manifestaron que actualmente continúan recibiendo clases gracias a que una persona de la comunidad prestó una vivienda para que pudiera funcionar temporalmente como centro de estudios. La situación ha afectado a estudiantes de diferentes niveles y turnos.

“Estamos agradecidos porque aún así podemos seguir estudiando, pero sabemos que este no es nuestro lugar. Desde entonces, aproximadamente 200 estudiantes nos hemos quedado sin un centro escolar donde recibir nuestras clases”, señalaron.

De acuerdo con el relato de un encargado, los trabajos comenzaron meses antes de la reelección de Bukele y posteriormente fueron incorporados al plan gubernamental denominado “Dos Escuelas por Día”. Sin embargo, la primera empresa contratada abandonó las obras y posteriormente otra compañía asumió los trabajos, pero también habría dejado de laborar en el proyecto.

El encargado explicó que los primeros trabajadores eran habitantes del caserío Potrerillos y que posteriormente llegaron trabajadores procedentes de Guatemala. Según su versión, estos últimos dejaron las labores argumentando que no habían recibido el pago correspondiente a las últimas dos quincenas.

La situación también ha obligado a la comunidad a buscar alternativas para garantizar la continuidad del año lectivo. El encargado afirmó que son más de 200 estudiantes de los turnos matutino y vespertino los que actualmente reciben clases en la vivienda prestada por una persona de la localidad.

“Gracias a unas personas de nuestro caserío que han prestado una casa para que estudien los niños; de lo contrario, pues se pierde el año escolar”, expresó.

La situación ya había sido reportada públicamente en octubre de 2024, cuando se informó que la reconstrucción integral del centro escolar formaba parte de la reforma Mi Nueva Escuela y que las obras beneficiarían a más de 190 estudiantes.

Asimismo, documentos del Ministerio de Educación muestran que el centro escolar, con código 12156, fue incluido en 2025 en un proceso de mejoramiento de infraestructura para centros educativos de municipios de pobreza multidimensional.

“Nuestra escuela no son solo paredes. Es donde aprendemos, donde hacemos amigos, donde construimos nuestro futuro”, expresaron en su llamado al presidente.

Otras escuelas abandonadas

Radio Izcanal ha documentado y denunciado que varios centros escolares en El Salvador cuyas obras de remodelación o demolición quedaron inconclusas y abandonadas.

En Jucuapa, departamento de Usulután, se derribaron edificaciones y los estudiantes llevan años sin aulas dignas. Los alumnos han tenido que recibir clases en espacios improvisados, casas particulares o entre el deterioro

Según las organizaciones magisteriales de El Salvador, la lista de centros educativos abandonados o cerrados definitivamente suman 71.

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